Экспорт минтая растет

Минтаевый экспорт в натуральном выражении по итогам года может превысить 880 тыс. тон (+13% к показателю 2022 г.), отмечают в Ассоциации добытчиков минтая. Вместе с тем, по данным АДМ, поставки в денежном эквиваленте снизятся на 5% — до 1,2 млрд долларов.

Ключевым трендом экспорта минтая в этом году стала переориентация с филе на мороженую рыбу и сурими. В условиях снижения спроса и цены на филе в Европе российские предприятия вынужденно перенастроили производственные цепочки, рассказали Fishnews в пресс-службе АДМ.

В результате выпуск минтая без головы вырос на 8%, неразделанного — на 53%, а показатели по сурими втрое превысили результат прошлого года. Это стало причиной увеличения суммарного экспорта минтая: он достиг отметки 752 тыс. тонн, что на 10% больше показателя за аналогичный период 2022 г.

«С учетом текущей динамики по итогам 2023 года можно прогнозировать суммарный объем экспорта на уровне 880 тыс. тонн стоимостью 1,2 млрд долларов. Это на 13% больше прошлогодних показателей в натуральном выражении, но на 5% меньше в денежном», — прогнозирует президент АДМ Алексей Буглак.

Он отметил, что помимо изменения структуры производства, росту экспорта способствовало увеличение вылова. Так, к 11 декабря российские предприятия освоили 1,9 млн, почти сравнявшись с показателями всего прошлого года. По оценкам АДМ, по итогам года вылов может достичь 1,98 млн тонн (+4% к 2022 г.).

Глава ассоциации напомнил, что по итогам года вырастут и поставки на внутренний рынок. «В июле мы прогнозировали рост внутреннего потребления на 30%, до 240 тыс. тонн. Примерно на эти цифры мы и выйдем», — считает Алексей Буглак.

Возвращаясь к теме экспорта, он обратил внимание, что в следующем году направления поставок, а также номенклатура выпускаемой продукции продолжат меняться. Главная причина — экспортная пошлина ЕС.

«В ноябре текущего года Еврокомиссия приняла решение об исключении продукции из минтая российского производства из квоты на беспошлинный импорт рыбопродукции в страны ЕС. С 1 января 2024 года импорт российского филе минтая в ЕС, а также филе второй заморозки, произведенного третьими странами из российского минтая, будет облагаться пошлиной 13,7%. Это будет оказывать дополнительное давление на конкурентоспособность нашей продукции на внешних рынках», — считает глава АДМ.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews