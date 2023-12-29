Томская область предложила меры для роста потребления рыбы

Регионы направляют предложения в готовящийся федеральный план по увеличению потребления рыбной продукции. О своих инициативах сообщила и Томская область — это льготы для кредитования рыбопереработки и перевозок уловов с Дальнего Востока.

Разработать план мероприятий по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции правительству поручил президент Владимир Путин. Сейчас на федеральном уровне идет подготовка дорожной карты.

От Томской области направлены свои инициативы. Так, стимулировать глубокую переработку рыбы регион предлагает за счет предоставления предприятиям льготного кредитования.

«Льготный кредит будет выгоден для томских рыбопереработчиков. С ним предприятия смогут закупать на полгода-год вперед большой объем сырья у оптовиков по фиксированной цене, хранить в морозильных камерах и постепенно перерабатывать. Это гораздо выгоднее, чем закупать маленькими партиями с наценками», — прокомментировал начальник областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Виктор Сиротин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе департамента, также ведомство предлагает введение льготных тарифов на перевозку по железной дороге рыбной продукции с Дальнего Востока, чтобы увеличить доступность для конечного потребителя. Напомним, сейчас такая мера поддержки предусмотрена для минтая, в соответствующий перечень собираются включить и горбушу.

Важным пунктом стало стимулирование потребления рыбы детьми и подростками, в том числе в рамках организации питания в детских садах и школах, отметили в департаменте.

Кроме того, регион планирует содействовать в организации сбыта рыбной продукции местных производителей, в том числе развивать малоформатную торговлю.

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