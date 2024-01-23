Правила рыболовства адаптируют под траловый промысел кильки

Для развития промысла каспийской кильки руководство Росрыболовства поручило подготовить предложения по внесению изменений в бассейновые правила рыболовства. Работу рыбаков на Каспии затрудняют также проблемы с портовой инфраструктурой и береговой переработкой сырья.

Проблемы, тормозящие развитие добычи кильки в Каспийском море, обсуждались на совещании под руководством главы Росрыболовства Ильи Шестакова. Объем добычи кильки в последнее время держится на уровне 30 тыс. тонн в год, хотя, по мнению науки, состояние запасов позволяет увеличить вылов в несколько раз.

По словам руководителя федерального агентства, «узкие места», влияющие на динамику объемов добычи, в некоторых случаях приводят даже к перерегистрации судов под другие флаги. «Обращаю внимание рыбаков, что уже дал распоряжение: если практика будет продолжаться, то с компаниями будем разговаривать по-другому с точки зрения их договоров на вылов в территориальных водах и экономзоне России», — предупредил участников промысла Илья Шестаков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на промысле кильки в Дагестане задействовано 24–26 судов различного класса. Переработка рыбы осуществляется как непосредственно в районах добычи, так и на береговых заводах. В Махачкалу доставляется готовая, замороженная или охлажденная рыбная продукция.

На совещании рыбаки обратили внимание, что сроки и районы, разрешенные для тралового лова кильки, не позволяют вести эффективный круглогодичный промысел. К другим ключевым вопросам они отнесли обмеление Каспия и заиливание входа в порт Махачкалы, что приводит к простоям флота, а также необходимость организации переработки, в том числе глубокой, уловов на берегу.

Замглавы Росрыболовства Василий Соколов также напомнил, что кильки — это совместно управляемый запас, поэтому подход к регулированию их добычи должен быть единым у всех прикаспийских стран.

«Надо пойти навстречу рыбакам и создать условия для работы. Предложения по внесению изменений в правила рыболовства необходимо подготовить в ближайшее время, при этом осторожно и внимательно подойти к вопросу прилова осетровых», — поручил Илья Шестаков.

Участники совещания также обсудили процесс модернизации рыбного порта Махачкалы, который планируется завершить в 2025 г., возможность восстановления в Дагестане судоремонтного завода и организацию в регионе системы подготовки кадров для рыбной отрасли.

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