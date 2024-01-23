Новости
Председатель комитета по рыбному хозяйству Дагестана Хадижат ШАМХАЛОВА и вице-премьер республики Нариман АБДУЛМУТАЛИБОВ. Фото пресс-службы регионального правительства

Дагестан перечислил сложности килечного промысла

Развитию дагестанского промысла кильки на Каспии мешают погода, обмеление моря, загруженность порта, а также привлечение флота из других регионов, рассказал вице-премьер республики Нариман Абдулмуталибов.

Причины недолова — природные катаклизмы

Заместитель председателя правительства Республики Дагестан Нариман Абдулмуталибов выступил с основным докладом на совещании по организации промысла кильки в Каспийском море. Он отметил, что, по предварительным данным, объем добычи составил порядка 26 тыс. тонн — 26% от установленного лимита. При этом объем прибрежного вылова кильки составил 1,85 тыс. тонн. В текущем году планируется увеличение числа ставных неводов, что позволит поднять прибрежные уловы, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства республики.

Снижение показателей, по словам Наримана Абдулмуталибова, обусловлено неблагоприятными погодными условиями в четвертом квартале 2023 г. Из-за понижения уровня Каспийского моря произошли изменения глубины фарватера Махачкалинского морского торгового порта, и рыбопромысловые суда с большой осадкой не могли выходить на промысел. Также на изменение рельефа местности в акватории порта повлияли длительные шторма и сильные ветра.

«В настоящее время благодаря вмешательству федеральных структур принимаются меры по решению данного вопроса. В порту находятся три земснаряда, которые приступят к работам, как только позволят погодные условия», — рассказал зампред правительства региона.

«Гости» забирают с собой доходы

Нариман Абдулмуталибов отметил, что в регионе в 2023 г. промысел вели 26 судов. «Добычей кильки в Каспийском море в основном занимаются привлеченные из других регионов РФ промысловые суда, осуществляющие поставки сырья на рыбоперерабатывающие предприятия Калининградской области и Краснодарского края», — проинформировал зампред.

По предварительной информации, в прошедшем году лидерами по вылову кильки в республике стали ООО «Дагфлот» (3,8 тыс. тонн), ООО «За Родину-Каспий» (2,3 тыс. тонн), ООО «ЭкоФиш» (3,9 тыс. тонн), ООО «ССВ» (2,6 тыс. тонн), ИП Атанов Ю.А. (2,6 тыс. тонн) и ООО «Дагтрал» (2,4 тыс. тонн).

«Осуществление деятельности по вылову кильки в Каспийском море рыбопромысловым флотом, привлеченным из других регионов, не оказывает положительной динамики на развитие экономики рыбной отрасли Дагестана. Это связано с тем, что их суда зарегистрированы в других регионах и не оформляются в местах вылова рыбы, таким образом, ими не создаются рабочие места в республике и не осуществляются основные налоговые выплаты в бюджет республики», — обратил внимание Нариман Абдулмуталибов.

При этом регион оказывает поддержку рыбодобывающим предприятиям, создает инфраструктуру и решает возникающие проблемные вопросы, подчеркнул вице-премьер Дагестана.

Планы по инфраструктуре

Нариман Абдулмуталибов напомнил о региональных документах стратегического планирования рыбной отрасли — концепции и госпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса». В частности, предусмотрено создание предприятий глубокой переработки водных биоресурсов, в том числе кильки.

Представитель республики также указал на проблему загруженности портовой инфраструктуры. Он сообщил, что федеральное правительство поддержало предложение руководства Дагестана о строительстве обходной дороги к Махачкалинскому торговому морскому порту. С 2019 г. реализуется проект по реконструкции и восстановлению рыбного терминала морского порта Махачкалы.

«Рыбный порт, находящийся в хозяйственном ведении ФГУП «Нацрыбресурс», в установленном порядке передан в долгосрочную аренду ООО «Порт-Петровск». Проведены работы по техническому переоснащению инфраструктуры рыбного порта, проведен монтаж морозильного оборудования, запущен цех по первичной переработке кильки мощностью 100 тонн в сутки. Завершение модернизации запланировано в 2025 году», — проинформировал Нариман Абдулмуталибов.

Росрыболовству предложили помочь

Вице-премьер Дагестана отдельно затронул тему возможного субсидирования рыбодобывающих предприятий со стороны федерального профильного ведомства.

«Существует проблемный вопрос по разгрузке кильки в ООО «Порт-Петровск», в связи с чем предлагаю на федеральном уровне рассмотреть возможность субсидирования рыбодобывающих предприятий, применяющих разгрузку судов наливным способом. Кроме того, для снятия нагрузки порта прорабатывается создание дополнительного пункта выгрузки выловленной кильки в районе поселка Сулак — пригорода Махачкалы», — сказал Нариман Абдулмуталибов.

По его словам, в декабре состоялась встреча председателя правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова с врио генерального директора Нацрыбресурса Андреем Тарасенко. Стороны договорились заключить соглашение о сотрудничестве в создании рыбохозяйственного кластера, включающего в том числе базу по обслуживанию и ремонту судов, а также мощности по производству рыбной муки.

В ходе совещания отметили необходимость восстановления утраченной рыбохозяйственной инфраструктуры (рыбодобывающей и береговой), строительства судов, в первую очередь среднетоннажных, привлечения рыбаков других регионов, модернизации и обновления береговой портовой инфраструктуры и перерабатывающих мощностей.

Кроме того, была поднята тема восстановления в республике судоремонтного завода. Важным вопросом совещания стала возможность организации в регионе профильного обучения.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: кластерправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

Генеральный директор Торгового дома «Камчатский меридиан»

Евгений КАРПОВ

Рыбный рынок уходит в онлайн

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Работаем над тем, чтобы российские граждане ели больше рыбы

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт» Владимир БУЗАНОВ

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт»

Владимир БУЗАНОВ

«Красную» путину Владморрыбпорт отработал на 5

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Изменение имиджа российского минтая — наша задача на 2024 год

Все интервью

Личное мнение

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Ловись, рыбка, большая и маленькая»

Все материалы

Крупным планом

2023 год оказался богат на перемены в отрасли. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

2023 год оказался богат на перемены в отрасли

За три дня Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий посетили 17 872 специалиста из 85 регионов России и 75 стран мира

Российскую рыбную отрасль тепло встречают во всем мире

Для «Фишеринг Сервис» демонстрации возможностей новых тралов давно стали доброй традицией

«Фишеринг Сервис»: Нюансы настройки тралов оценят только профессионалы

В октябре в Шанхае впервые прошел Фестиваль российского краба. Фото пресс-службы ГК «Антей»

Российский краб расширяет возможности на рынке Китая

События

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.