Дагестан перечислил сложности килечного промысла

Развитию дагестанского промысла кильки на Каспии мешают погода, обмеление моря, загруженность порта, а также привлечение флота из других регионов, рассказал вице-премьер республики Нариман Абдулмуталибов.

Причины недолова — природные катаклизмы

Заместитель председателя правительства Республики Дагестан Нариман Абдулмуталибов выступил с основным докладом на совещании по организации промысла кильки в Каспийском море. Он отметил, что, по предварительным данным, объем добычи составил порядка 26 тыс. тонн — 26% от установленного лимита. При этом объем прибрежного вылова кильки составил 1,85 тыс. тонн. В текущем году планируется увеличение числа ставных неводов, что позволит поднять прибрежные уловы, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства республики.

Снижение показателей, по словам Наримана Абдулмуталибова, обусловлено неблагоприятными погодными условиями в четвертом квартале 2023 г. Из-за понижения уровня Каспийского моря произошли изменения глубины фарватера Махачкалинского морского торгового порта, и рыбопромысловые суда с большой осадкой не могли выходить на промысел. Также на изменение рельефа местности в акватории порта повлияли длительные шторма и сильные ветра.

«В настоящее время благодаря вмешательству федеральных структур принимаются меры по решению данного вопроса. В порту находятся три земснаряда, которые приступят к работам, как только позволят погодные условия», — рассказал зампред правительства региона.

«Гости» забирают с собой доходы

Нариман Абдулмуталибов отметил, что в регионе в 2023 г. промысел вели 26 судов. «Добычей кильки в Каспийском море в основном занимаются привлеченные из других регионов РФ промысловые суда, осуществляющие поставки сырья на рыбоперерабатывающие предприятия Калининградской области и Краснодарского края», — проинформировал зампред.

По предварительной информации, в прошедшем году лидерами по вылову кильки в республике стали ООО «Дагфлот» (3,8 тыс. тонн), ООО «За Родину-Каспий» (2,3 тыс. тонн), ООО «ЭкоФиш» (3,9 тыс. тонн), ООО «ССВ» (2,6 тыс. тонн), ИП Атанов Ю.А. (2,6 тыс. тонн) и ООО «Дагтрал» (2,4 тыс. тонн).

«Осуществление деятельности по вылову кильки в Каспийском море рыбопромысловым флотом, привлеченным из других регионов, не оказывает положительной динамики на развитие экономики рыбной отрасли Дагестана. Это связано с тем, что их суда зарегистрированы в других регионах и не оформляются в местах вылова рыбы, таким образом, ими не создаются рабочие места в республике и не осуществляются основные налоговые выплаты в бюджет республики», — обратил внимание Нариман Абдулмуталибов.

При этом регион оказывает поддержку рыбодобывающим предприятиям, создает инфраструктуру и решает возникающие проблемные вопросы, подчеркнул вице-премьер Дагестана.

Планы по инфраструктуре

Нариман Абдулмуталибов напомнил о региональных документах стратегического планирования рыбной отрасли — концепции и госпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса». В частности, предусмотрено создание предприятий глубокой переработки водных биоресурсов, в том числе кильки.

Представитель республики также указал на проблему загруженности портовой инфраструктуры. Он сообщил, что федеральное правительство поддержало предложение руководства Дагестана о строительстве обходной дороги к Махачкалинскому торговому морскому порту. С 2019 г. реализуется проект по реконструкции и восстановлению рыбного терминала морского порта Махачкалы.

«Рыбный порт, находящийся в хозяйственном ведении ФГУП «Нацрыбресурс», в установленном порядке передан в долгосрочную аренду ООО «Порт-Петровск». Проведены работы по техническому переоснащению инфраструктуры рыбного порта, проведен монтаж морозильного оборудования, запущен цех по первичной переработке кильки мощностью 100 тонн в сутки. Завершение модернизации запланировано в 2025 году», — проинформировал Нариман Абдулмуталибов.

Росрыболовству предложили помочь

Вице-премьер Дагестана отдельно затронул тему возможного субсидирования рыбодобывающих предприятий со стороны федерального профильного ведомства.

«Существует проблемный вопрос по разгрузке кильки в ООО «Порт-Петровск», в связи с чем предлагаю на федеральном уровне рассмотреть возможность субсидирования рыбодобывающих предприятий, применяющих разгрузку судов наливным способом. Кроме того, для снятия нагрузки порта прорабатывается создание дополнительного пункта выгрузки выловленной кильки в районе поселка Сулак — пригорода Махачкалы», — сказал Нариман Абдулмуталибов.

По его словам, в декабре состоялась встреча председателя правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова с врио генерального директора Нацрыбресурса Андреем Тарасенко. Стороны договорились заключить соглашение о сотрудничестве в создании рыбохозяйственного кластера, включающего в том числе базу по обслуживанию и ремонту судов, а также мощности по производству рыбной муки.

В ходе совещания отметили необходимость восстановления утраченной рыбохозяйственной инфраструктуры (рыбодобывающей и береговой), строительства судов, в первую очередь среднетоннажных, привлечения рыбаков других регионов, модернизации и обновления береговой портовой инфраструктуры и перерабатывающих мощностей.

Кроме того, была поднята тема восстановления в республике судоремонтного завода. Важным вопросом совещания стала возможность организации в регионе профильного обучения.

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