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Добыча минтая на Дальнем Востоке. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

Российский вылов минтая в 2023 году стал рекордным

По данным Ассоциации добытчиком минтая, общий вылов минтая в прошлом году достиг 1,96 млн тонн, на 3% превысив показатель 2022 г. Общий объем добычи стал лучшим за минувшие 25 лет. Выросло и производство продукции.

О показателях промысла

По итогам 2023 года доля минтая в общенациональном вылове достигла почти 36%, таким образом, эта рыба по-прежнему остается главным промысловым ресурсом страны, обратили внимание в АДМ.

На промысле минтая в прошлом году работало 275 судов, в том числе 13 иностранных. Традиционно наибольший вылов обеспечил крупнотоннажный флот: 77 крупных траулеров-процессоров добыли свыше 71% от общего объема, рассказали Fishnews в пресс-службе отраслевого объединения.

«Значимым трендом года стало повышение эффективности работы добывающего флота: многие суда показали высокие годовые выловы. Так, средний показатель вылова минтая на судно составил в 7,1 тыс. тонн. Крупнотоннажные суда, как российской, так и иностранной постройки, показали более высокие результаты: от 19 тыс. тонн до 58,1 тыс. тонн минтая на судно. Новый мировой рекорд по годовому вылову водных биоресурсов, включая минтай, показал МРКТ «Петр I» (ООО «Софко»), а первое место по вылову именно минтая — БМРТ «Владимир Лиманов» (ООО «Востокрыбпром»). В топ-10 по вылову минтая вошли также суда компаний «Гидрострой», «Тралфлот», «Океанрыбфлот», «Норебо», — рассказал президент ассоциации Алексей Буглак.

О выпуске продукции

От общего объема уловов 12% (230 тыс. тонн) было переработано на береговых заводах, остальное — в море. Совокупный объем производства продукции из минтая по итогам 2023 г. вырос на 7,4%, до 1088 тыс. тонн.

При этом динамика выпуска продукции в 2023 г. существенно отличалась от той, что была зафиксирована годом ранее. «Прошлый год оказался непростым для нашего сектора: санкционное давление создавало неопределенность на рынках сбытах, а стагнация конечного спроса давила на цену и спрос. Предприятия были вынуждены корректировать производственные планы и снижать производство менее востребованной как на внутреннем, так и на внешних рынках продукции, в первую очередь филе», — объяснил Алексей Буглак.

В прошлом году около 32% уловов минтая пошло на производство продукции глубокой переработки. Выпуск филе при этом снизился на 24%, до 95,3 тыс. тонн, а фарша, который является сопутствующим продуктом при производстве филе, на 39%, до 17,2 тыс. тонн. Частично компенсировать «провал» рыбаки смогли прибавкой по сурими — выпуск врос в 2,5 раза, до 48 тыс. тонн. В результате общий объем производства продукции глубокой переработки снизился на 13%, до 173 тыс. тонн. Выпуск минтая без головы при этом увеличился на 8%, до 720 тыс. тонн, неразделанного — на 30%, до 199 тыс. тонн.

Развитие внутреннего рынка

Добытчики минтая развивают внутренний рынок. Важнейшим событием прошлого года в этой сфере стал запуск первой в России программы продвижения категорийного бренда рыбы. С сентября прошлого года в социальных сетях стартовала рекламная кампания бренда «Дальневосточный минтай», заработали сайт и социальные сети, смонтированы десятки интересных видеорецептов, запущены совместные активности с известными блогерами, а в сотрудничестве с Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и правительством Камчатки снят фильм о добыче минтая, отметили в АДМ. «Мы рассчитываем, что «ребрендинг» минтая позволит увеличить внутреннее потребление главного промыслового ресурса России в два раза, до 35-38% от вылова», — рассказал Алексей Буглак.

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