Капитан судна-рекордсмена «Петр I» получил госнаграду

Капитан-директор МРКТ «Петр I» Александр Бухинник награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Экипажи траулера дважды обеспечивали для страны рекордные уловы.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени капитан-директору МРКТ «Петр I» Александру Бухиннику. Об этом Fishnews сообщили в региональном комитете рыбного хозяйства. Указ о награждении профессионала рыбной отрасли в августе подписал президент.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждают за заслуги и отличия в различных областях трудовой деятельности.

Траулер «Петр I» («Сигма Марин Технолоджи») дважды ставил мировые рекорды по годовым объемам добычи рыбы. В 2019 г. рыбаки взяли более 87 тыс. тонн, а в прошлом году — уже свыше 90 тыс. тонн. Оба раза экипажи возглавляли капитан-директора Александр Рыбалочка и Александр Бухинник.

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