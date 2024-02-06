Рыбаки Хабаровского края взяли новый рекорд

Предприятия Хабаровского края показали самый высокий результат по вылову в современной промысловой истории: за прошлый год поймано более 559 тыс. тонн.

Добыча водных биоресурсов предприятиями Хабаровского края в 2023 г. составила 559,2 тыс. тонн тонн — на 38 тыс. тонн больше показателя предыдущего года. Это позволяет говорить о новом рекордном для региона вылове, рассказал председатель краевого комитета рыбного хозяйства Никита Король.

В основном высокий результат обеспечили массовые объекты промысла — минтай, сельдь, сардина-иваси, отметил собеседник Fishnews. Большой вклад в показатели рыбной отрасли Хабаровского края внесли МРКТ «Петр I», «Сергей Бочкарев» и «Ерофей» (группа компаний «Сигма Марин Технолоджи»). Только эти три судна добыли более 232 тыс. тонн рыбы, обратил внимание Никита Король.

Траулер «Петр I» при этом уже второй раз установил мировой рекорд по годовым уловам: в 2019 г. рыбаки взяли более 87 тыс. тонн, а в 2023 г. — уже свыше 90 тыс. тонн. 31 января губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени капитан-директору МРКТ «Петр I» Александру Бухиннику — указ о награждении в августе подписал президент.

С 2020 г. Хабаровский край ежегодно преодолевает планку по вылову в 400 тыс. тонн.

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