Никита Король: Рыбаки добиваются впечатляющих успехов

В прошлом году Хабаровский край добился рекордного улова: добыто более 559 тыс. тонн. Предприятия региона также нарастили производство рыбопродукции и налоговые отчисления, рассказал председатель краевого комитета рыбного хозяйства Никита Король.

Высокий результат Хабаровского края по вылову обеспечили в основном массовые объекты, прежде всего сардина-иваси, а также минтай и сельдь, отметил председатель регионального комитета рыбного хозяйства Никита Король в интервью Fishnews.

Говоря об успешном промысле, он напомнил, что траулер «Петр I» вновь установил мировой рекорд, освоив свыше 90 тыс. тонн.

Также, обратил внимание руководитель ведомства, в прошлом году рыбаки региона вернулись в Антарктику на добычу клыкача.

Увеличились в крае и объемы выпуска рыбной продукции, рассказал глава комитета. «За 2023 год производство рыбы переработанной, консервированной, ракообразных и моллюсков составило 386,7 тыс. тонн — это на 35 тыс. тонн больше показателя 2022 года. Производство продукции с высокой степенью переработки составило 59,5 тыс. тонн», — привел данные Никита Король.

По его словам, поставки рыбопродукции региона на внешние рынки выросли на 34,1% в натуральном выражении и на 7,8% в стоимостном. Увеличение показателей обусловлено ростом экспорта сардины-иваси, сельди, филе минтая, ракообразных. Предприятия перевыполнили план, установленный региональным проектом «Экспорт продукции АПК (Хабаровский край)».

«Важнейшее направление для нашего сотрудничества с рыбаками — работа по повышению доступности рыбной продукции для жителей региона, — подчеркнул собеседник Fishnews. — В рамках социального проекта «Доступная рыба» за прошлый год предприятия отгрузили 615 тонн рыбопродукции, в том числе более 520 тонн продукции из лососевых».

Рыба по программе продавалась в разных районах края. Более 74 тонн продукции рыбаки передали людям безвозмездно. Всего в проекте приняло участие 30 рыбодобывающих предприятий региона, рассказал Никита Король.

Он также отметил, что растет налоговая отдача от отрасли: за 2023 г. налоговые поступления в бюджет края превысили 4 млрд рублей — на 1,1 млрд рублей больше, чем за прошлый год.

«Динамика обусловлена увеличением поступления сбора за пользование водными биоресурсами — выросли ставки сбора, а применение льготной ставки осталось только для градо- и поселкообразующих организаций, а также для рыболовецких артелей (колхозов)», — напомнил председатель комитета.

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