Интервью

14 февраля 2024 года
Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края Никита КОРОЛЬ. Фото пресс-службы комитета

Никита Король: Рыбаки добиваются впечатляющих успехов

Никита КОРОЛЬ, Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края

Прошлый год стал щедрым на рекорды по уловам. Общероссийский вылов — лучший за последние 30 лет. Максимальный за четверть века объем рыбаки взяли на промысле минтая, рекордный показатель достигнут по сардине-иваси. Отличились уловы лососей. Особым по результатам промысла 2023 год оказался и для отдельных регионов. В том числе для Хабаровского края. О промысловой динамике и планах на 2024 год в интервью Fishnews рассказал председатель комитета рыбного хозяйства региона Никита Король.

— Никита Валерьевич, в прошлом году Хабаровский край добился рекордного улова: добыто более 559 тыс. тонн. Прошлый максимальный результат, достигнутый в 2022 году, рыбаки превзошли на 38 тыс. тонн. Но интересно, какие объекты обеспечили такие успехи на промысле?

— В основном, конечно, такой результат дали массовые объекты промысла. Прежде всего это сардина-иваси, а также минтай и сельдь. Хочется отдельное спасибо сказать группе компаний «Сигма Марин Технолоджи»: три их судна — МРКТ «Петр I», «Сергей Бочкарев» и «Ерофей» — поймали более 232 тыс. тонн рыбы.

Траулер «Петр I» уже дважды устанавливал мировой рекорд: в 2019 году рыбаки добыли более 87 тыс. тонн, а в 2023 году вылов превысил 90 тыс. тонн. Впечатляющие цифры. Но в компании уже сказали, что и на таком результате не остановятся. 31 января губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в торжественной обстановке вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени капитан-директору МРКТ «Петр I» Александру Бухиннику — очень приятно, что отмечены трудовые успехи профессионалов отрасли.

Прошлый год запомнился и возвращением рыбаков Хабаровского края в Антарктику на промысел клыкача.

— Какие результаты за прошлый год зафиксированы в регионе по производству рыбной продукции, экспорту? Что с другими важными показателями отрасли?

— Объемы выпуска рыбной продукции увеличились. За 2023 год производство рыбы переработанной, консервированной, ракообразных и моллюсков составило 386,7 тыс. тонн — это на 35 тыс. тонн больше показателя 2022 года. Производство продукции с высокой степенью переработки составило 59,5 тыс. тонн.

Поставки на внешние рынки выросли на 34,1% в натуральном выражении и на 7,8% в стоимостном. Увеличение показателей обусловлено ростом экспорта сардины-иваси, сельди, филе минтая, ракообразных. Предприятия перевыполнили план, установленный региональным проектом «Экспорт продукции АПК (Хабаровский край)».

Важнейшее направление для нашего сотрудничества с рыбаками — работа по повышению доступности рыбной продукции для жителей региона. В рамках социального проекта «Доступная рыба» за прошлый год предприятия отгрузили 615 тонн рыбопродукции, в том числе более 520 тонн продукции из лососевых. Рыба по программе продавалась в разных районах края. Более 74 тонн продукции рыбаки передали людям безвозмездно. Всего в проекте приняло участие 30 рыбодобывающих предприятий региона.

Растет налоговая отдача от отрасли. За 2023 год налоговые поступления в бюджет края превысили 4 млрд рублей — на 1,1 млрд рублей больше, чем за прошлый год. Динамика обусловлена увеличением поступления сбора за пользование водными биоресурсами — выросли ставки сбора, а применение льготной ставки осталось только для градо- и поселкообразующих организаций, а также для рыболовецких артелей (колхозов).

— Важнейший в социальном плане объект промысла — тихоокеанские лососи. Какие основные моменты можно выделить по итогам путины 2023 года?

— Вылов лососей, как говорит наука, находится на среднемноголетнем уровне. Конечно, нам бы хотелось, чтобы уловы были побольше. В ходе путины прошлого года добыто 29,5 тыс. тонн тихоокеанских лососей и гольцов.

Порадовала подзона Приморье: первоначально ученые прогнозировали вылов в этом промысловом районе 200 тонн. Однако подходы рыбы оказались гораздо более результативными, и в итоге было добыто около 600 тонн — достойный показатель для подзоны. Правда, весь вылов ограничился южной частью промыслового района, а на севере, как и предполагалось, подходов практически и не было. Объемы добычи кеты традиционно оказались незначительными — около 8 тонн.

Основные уловы лососей пришлись на Северо-Охотоморскую подзону. Рекордный результат по вылову кеты показал Тугуро-Чумиканский район: добыто около 5 тыс. тонн. По другим районам показатели средние — это и Охотский, и Аяно-Майский районы, и Сахалинский залив. Амур тоже в прошлом году ничем не удивил: прогнозы были незначительными — около 7 тыс. тонн. Вылов горбуши и летней кеты в бассейне Амура традиционно находился под запретом, район промышленного лова осенней кеты был существенно ограничен. Всего на Амуре поймали чуть более 4 тыс. тонн осенней кеты.

— Сейчас уже готовится стратегия организации добычи тихоокеанских лососей в Хабаровском крае на 2024 год?

— Да, предварительное обсуждение стратегии запланировано на вторую половину февраля. Традиционно в регион приедет руководство Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, и в широком составе — с участием ученых, всех заинтересованных госорганов, ассоциаций состоится первое обсуждение планов на путину. Наука расскажет нам о прогнозируемых объемах вылова.

Ожидания на предстоящую путину более оптимистичные, чем в последние годы. По подзоне Приморье нам прогнозируют самые значительные подходы горбуши с 2016 года. Серьезные подходы горбуши ожидаются в Северо-Охотоморской подзоне: это первый год, когда предполагаемые объемы вылова горбуши в этом районе выше, чем кеты. На Амуре ожидается увеличение по осенней кете и, возможно, будут даны прогнозы по вылову горбуши и летней кеты. В ближайшее время узнаем детали, обсудим. К заседанию Дальневосточного научно-промыслового совета подготовим общую позицию от региона.

— В крае активно работают рыбохозяйственный совет и Общественный совет при комитете рыбного хозяйства. Очень хорошая практика, когда есть возможность обсуждать вопросы отрасли и готовить предложения по ее развитию.

— Общественные советы создаются при каждом органе исполнительной власти. Совет обеспечивает взаимодействие комитета с гражданами, общественными объединениями и другими некоммерческими организациями, готовит для нас рекомендации, предложения по развитию рыбной отрасли.

Краевой рыбохозяйственный совет возобновил свою работу в 2022 году. Состав совета представительный: в него входят руководители основных крупных предприятий, взаимодействующих госструктур. На заседания рыбохозяйственного совета мы рассматриваем знаковые для отрасли изменения, проекты законодательных актов. Когда совет вернулся к работе, основным предметом для обсуждения был второй этап инвестиционных квот и крабовых аукционов и связанные с этим вопросы. В прошлом году совет уже переключился на тему перезаключения договоров на рыболовные участки. Правовая база в этой сфере сейчас готовится. Планируем на ближайшем заседании обсудить, какие последствия будут у нововведений.

— Теперь говорится о том, что процедура перезаключения договоров на рыболовные участки без торгов будет проходить единовременно, в 2025 году.

— Да, на последнем заседании межведомственной рабочей группы руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков озвучил предложение, чтобы дать пользователям возможность в следующем году единовременно перезаключить договоры на участки без торгов. И соответственно, чтобы со всеми согласившимися на это предприятиями были подписаны соглашения об участии в социально-экономическом развитии региона.

Посмотрим, на каких условиях будет осуществляться перезаключение. У нас в крае более 500 участков для промышленного и любительского лова. И сроки действия некоторых договоров завершаются в 2030-2033 годах. Будем обсуждать предлагаемую правовую базу.

— Какие ключевые задачи комитет ставит перед собой в этом году?

— Основная задача как раз таки и есть в том, чтобы активно участвовать в обсуждении разрабатываемых нормативных правовых актов, чтобы они учитывали интересы наших рыбаков. Мы продолжаем наблюдать, как реализуется второй этап программы «квоты под инвестиции». Две компании у нас участвовали в крабовых аукционах, выиграли пять лотов. Таким образом, планируется строительство еще пяти краболовных судов. Посмотрим, будут ли поданы заявки на строительство рыбопромысловых судов по программе инвестквот.

Прошлый год был насыщенным в плане выставочных мероприятий, в которых участвовали наши предприятия. Рыбная отрасль Хабаровского края была представлена на Петербургском международном экономическом форуме, ВЭФ, Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге, рыбохозяйственной выставке в Циндао. Рыбная продукция была представлена в ноябре в рамках Дней Хабаровского края в Совете Федерации. И конечно, на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ. Продолжим принимать участие в выставках и в этом году. Спасибо рыбопромышленным предприятиям за то, что показывают результаты работы нашей отрасли на этих площадках.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Февраль 2024 г.

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