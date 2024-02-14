Росрыболовство предложило ритейлерам помочь со сбытом мойвы

К началу мойвенной путины на Северном бассейне оставалась нереализованной часть прошлогодних уловов. Росрыболовство попросило крупные торговые сети совместно с рыбаками решить вопрос со сбытом.

На проблему со сбытом мойвы как сравнительно недорогого и доступного для массового потребителя продукта обратил внимание замруководителя Росрыболовства Василий Соколов в рамках экспертной панели по продвижению рыбы на внутреннем рынке, которая прошла на международной выставке-форуме «Россия». Как сообщает корреспондент Fishnews, в 2024 г. национальная квота России, выделенная по решению совместной российско-норвежской комиссии по рыболовству, увеличена до 80 тыс. тонн, и вопрос с реализацией этих объемов не решен.

«В прошлом году было 25 тыс. тонн, и до сих пор мойву не смогли продать — еще с прошлого года. Сейчас будет почти в три раза больше», — предупредил замглавы федерального агентства.

По словам Василия Соколова, очень многое зависит от активности торговых сетей. «Мы хотели бы, чтобы вы с рыбаками сейчас этот вопрос решили, потому что население ждет мойву, мойва ждет рыбаков. Осталось это все связать между собой», — обратился он к торговым сетям с просьбой подключиться к этой работе.

Представители ритейла, участвовавшие в экспертной панели, заявили о возможности реализации таких объемов рыбы. При этом, по мнению рыбопереработчиков, спрос на мойву будет сильно зависеть от качества добытого сырья и цены, которую запросят рыбаки.

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