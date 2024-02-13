Рыба ищет новый путь на стол

Санкции, с которыми столкнулись российские рыбаки, могут улучшить ситуацию с насыщением внутреннего рынка, высказали мнение участники экспертной сессии на площадке форума-выставки «Россия». Но без господдержки повысить уровень потребления рыбы в стране будет крайне сложно.

В ограниченных условиях

Перспективы развития внутреннего рынка и увеличения потребления рыбной продукции обсуждались в рамках экспертной панели, прошедшей 9 февраля в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Несмотря на выросший до 5,3 млн тонн вылов, о котором отчиталось Росрыболовство, в среднем россияне едят гораздо меньше рыбы и морепродуктов, чем рекомендованные Минздравом 28 кг. И если потребление мясных продуктов в последние годы обновляет рекорд за рекордом, то рыбная категория в лучшем случае остается примерно на одном уровне — 20–22 кг на человека в год.

Рост потребления мяса напрямую связан с успехами российских животноводов, кратно нарастивших объемы производства, что позволило предложить покупателям приемлемые цены, указал замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. «По дикой рыбе мы такого сделать не можем, — напомнил он об ограниченности природного ресурса. — Мы не можем превысить нагрузку на естественные популяции».

Как сообщает корреспондент Fishnews, резерв для существенного увеличения объемов рыбопродукции на внутреннем рынке ведомство видит только в аквакультуре. Тем более что меры господдержки, так хорошо сработавшие для мяса и птицы, вполне применимы и к рыбоводам. Но объемы выращивания рыбы — 402 тыс. тонн по итогам 2023 г. — пока недостаточны, отметил Василий Соколов. Несмотря на ежегодный прирост, а в прошлом году он составил 4,8%, аквакультура — даже вместе с рыболовством — не в состоянии обеспечить степень насыщения рынка, сравнимую с ситуацией по мясу.

Не менее важную роль играет фактор цены. По стоимости рыба традиционно конкурирует с курицей — и проигрывает эту конкуренцию. Даже успешная лососевая путина на Дальнем Востоке, обеспечившая второй результат в истории — 609 тыс. тонн — не привела появлению на прилавках дешевой красной рыбы.

«В декабре 2023 года средняя розничная цена в столичном регионе на кету составляла 609 рублей за килограмм — это на уровне 2022 года, а на горбушу неразделанную — 339 рублей», — привела данные мониторинга цен на социально значимые виды рыбной продукции зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Сахарова.

По словам сенатора, рыба, добытая на Дальнем Востоке, доставляется в центральные районы страны преимущественно железнодорожным транспортом, а значит, эти расходы тоже входят в конечную цену продукции. Татьяна Сахарова предложила заинтересованным ведомствам — Росрыболовству, ФАС, Минтрансу и Минпромторгу — проанализировать, можно ли повлиять на ситуацию в этой части.

Транспортные субсидии уже действуют — на доставку минтая, уточнил Василий Соколов. По его словам, сейчас идет работа по расширению перечня видов рыб, на перевозку которых распространяется эта льгота. Однако на цены рыбы влияет не только доставка, обратил внимание замглавы Росрыболовства. «В последние годы большие затраты идут и со стороны того, что ввели целый ряд санкций к рыбной отрасли и подняли налоговую нагрузку, то есть в целом рыбаки стали платить гораздо больше», — признал представитель федерального агентства.

Многие рыбопромышленные компании понесли серьезные расходы из-за участия в программе инвестиционных квот и крабовых аукционах. «На текущий момент у нас построено три судна наливных и два современных рыбоперерабатывающих комплекса», — привел пример председатель РК имени В.И. Ленина Сергей Тарусов. Суда камчатского предприятия уже работают на промысле, но большинство судостроительных контрактов от заказчиков-рыбаков — 80 из 105 — остаются незавершенными, а сроки окупаемости нового флота и возврата инвестиций прогнозировать крайне сложно.

«Рост ГСМ, рост зарплат, рост стоимости отдельных этапов переработки, старение основных фондов — это все ложится в цену рыбы», — перечислил Василий Соколов. Он предположил, что увеличить потребление рыбной продукции помогла бы субсидия, но не для производителей, а для граждан, которые хотят покупать рыбу, но не могут себе этого позволить. «Если не поддерживать потребителя, то развить внутренний рынок будет очень сложно», — считает замруководителя рыбного ведомства.

Санкции или возможности

С другой стороны, отказ части зарубежных покупателей от российских уловов открывает «окно возможностей для внутреннего рынка», полагают в Росрыболовстве, поскольку эта рыба может остаться в стране. Вопрос только в том, будет ли она пользоваться спросом. Пример с мойвой, которую рыбаки не могут продать с прошлого года, а вот-вот начнется новая путина, показывает, что заинтересовать потребителя не так-то просто.

С учетом проблем с логистикой, резких колебаний курса национальной валюты и ключевой ставки, фактически отрезающей рыбоперерабатывающие предприятия от кредитования, речь идет скорее не о привлечении новых покупателей, а об удержании существующих, был далек от оптимизма председатель Рыбного союза Александр Панин. Рыбная отрасль, по его словам, сильно отличается от своих «конкурентов по белковой корзине», в том числе отсутствием доступа к целому комплексу мер господдержки — финансовых и нефинансовых, которыми как минимум полтора десятилетия пользуются производители мяса и птицы.

Структура производства и продаж здесь тоже совсем другая, поскольку мясная отрасль в первую очередь нацелена на внутренний рынок, в то время как рыба — предмет международной торговли. «Если в мясе или курице кратный рост производства сразу давит на цену на рынке, и предложение становится более выгодным даже в ущерб экономике предприятий, то в рыбе ситуация иная. Если мы посмотрим на 2023 год, то действительно видим рекордный вылов — он превышает на 9% показатели 2022 года, но при этом мы видим, что экспорт вырос на 10%», — поделился данными статистики Александр Панин.

Для развития внутреннего рынка Рыбный союз полагает важным добиваться снижения стоимости инвестиционных кредитов — за счет поддержки государством предприятий сектора, строить высокотехнологичные перерабатывающие заводы сегмента B2C, разрабатывать и предлагать рынку новые современные продукты. «В принципе рыба в магазинах продается качественная, абсолютно точно безопасная, но внешний вид ее оставляет желать лучшего, — заявил руководитель отраслевого объединения. — Пока у нас не появятся суперсовременные комбинаты, ничего кардинально нового предложить потребителю мы не сможем».

Новое лицо минтая

Грамотное использование рекламы и других инструментов продвижения — тоже важная часть работы по формированию рынка. «Я не считаю, что нам нужно бороться с мясом. Нам нужно говорить, что рыба — это иной продукт, — подчеркнул Александр Панин. — Если мы говорим про пользу для человека, про здоровье нации в целом, то рыба — самый полезный с этой точки зрения продукт». Противопоставлять рыбу действительно имеет смысл не курице и свинине, а ультрапереработанным продуктам, крахмалу и сахару на полках, согласился с преимуществами такого подхода главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов, модерировавший экспертную сессию.

Польза рыбы для здоровья — важная причина, подталкивающая к ее покупке, но не единственная, считают в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), которая в прошлом году запустила собственную программу продвижения дальневосточного минтая. «В целом мы видим тренд на увеличение поставок и потребление минтая на российском рынке, — рассказал президент АДМ Алексей Буглак. — В 2022 году на внутренний рынок было поставлено 183 тыс. тонн различной продукции. По итогам 2023 года мы прогнозируем рост предварительно до уровня 200 тыс. тонн».

По данным исследований, выполненных по заказу ассоциации, основным мотивом к покупке минтая является доступная цена. Она опережает даже такие факторы, как удобство использования, вкус и польза. Препятствует покупке, прежде всего, негативное восприятие минтая как категории. Улучшить отношение к минтаю — это одна из ключевых задач программы продвижения.

«Мы хотим, чтобы потребитель открыл для себя дальневосточный минтай с новой стороны. Хотим изменить восприятие минтая, сбросить с него шлейф мифов из прошлого, донести до потребителя информацию об уникальных свойствах этой рыбы, о современных технологиях промысла и переработки, о морской заморозке, которая позволяет сохранить все полезные свойства», — отметил Алексей Буглак.

Поиск новых форматов

АДМ продолжит работу по популяризации минтая и в текущем году. Помимо медийной работы особое внимание планируется уделить событийному маркетингу, фестивалям, дегустациям, а также совместным проектам с другими участниками рынка, особенно с переработчиками и ритейлом. Такая позиция рыбодобытчиков находит отклик у их контрагентов.

К сотрудничеству производителей рыбной продукции пригласил гендиректор управляющей компании рынка «Москва — на волне» Леонид Ким. По его словам, всего за два с небольшим месяца работы на специализированном рынке было реализовано более 200 тонн рыбы и морепродуктов.

Готовность расширять взаимодействие с поставщиками выразила и директор по категорийному менеджменту «Свежая продукция и ультрафреш» торговой сети «Пятерочка» Наталья Богданова. «Мы готовы идти в партнерские отношения. Не просто заключать договоры на поставку, а брать на себя обязательства с точки зрения долгосрочного планирования и объемов, ваших производств, вместе развивать и культуру потребления, и категорию», — заявила представитель федерального ритейлера.

Руководитель отдела продаж по рыбному производству сети супермаркетов «Гиперглобус» Олег Рябов назвал рыбу сложным сегментом, но отметил важность того, в каком виде она предлагается потенциальному покупателю. Если мороженая неразделанная рыба действительно не вызывает энтузиазма, особенно у молодежи, то продажи той же рыбы, но, к примеру, в нарезанном виде, различных рыбных полуфабрикатов и кулинарии в «Глобусах», напротив, растут.

По мнению гендиректора компании «Норебо.Ру» Сергея Смирнова, само наличие качественной продукции на полке меняет отношение потребителя к рыбе в лучшую сторону. И торговые сети в этом плане тоже постепенно перестраиваются и меняют свою закупочную политику. «Если раньше определяющее слово было за ценой, сейчас уже ритейл готов платить чуть больше, но за продукт стабильно высокого качества», — отметил представитель одного из крупнейших рыбопромышленных холдингов.

Собственную программу продвижения рыбы на внутреннем рынке при содействии Минсельхоза, Минпромторга и Росрыболовства анонсировало Роскачество. По словам замруководителя организации Ольги Шанаевой, запланированные мероприятия включают как офлайн-продвижение, например, координацию акций в торговых сетях или организацию фестивалей, так и активность в интернете, включая работу в соцсетях и создание портала с полезной информацией о рыбе.

«Я уверен, что все вместе — рыбаки, рыбопереработчики, дистрибьюторы и федеральные сети — мы сумеем в итоге договориться и найти приемлемые и взаимовыгодные решения», — заявил Александр Панин. По его словам, Рыбный союз также рассчитывает на появление полномасштабной федеральной программы по увеличению потребления рыбной продукции, частью которой станут и меры господдержки развития рыбопереработки.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews