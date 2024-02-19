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На аукционе планируется продать, в частности доли квот краба-стригуна ангулятуса

На торги по глубоководным крабам поступила жалоба

Компания «Тефида» обжаловала в ФАС действия (бездействие) Росрыболовства при организации нового аукциона по продаже долей квот вылова глубоководных крабов. Ранее договоры с предприятием были признаны недействительными.

Напомним, что Федеральное агентство по рыболовству запланировало новую попытку продать доли квот вылова в инвестиционных целях крабов-стригунов красного и ангулятуса на Дальнем Востоке. Электронные торги намечены на 28 февраля, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом в Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба компании «Тефида» на действия (бездействие) организатора аукциона — такая информация размещена в государственной информационной системе торгов. Рассмотрение обращения предполагается 21 февраля.

Росрыболовство ранее сообщало, что продать на аукционе планируется доли квот по расторгнутым договорам.

Напомним, что «Тефида» приобрела доли квот вылова глубоководных крабов в рамках первого этапа аукционов с инвестиционными обязательствами. Далее проходили разбирательства вокруг иностранного контроля предприятия (зарубежный контроль в стратегических отраслях, в том числе в рыболовстве, регулируется особыми требованиями). В марте 2023 г. арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении заявления «Тефиды» о признании незаконном заключения ФАС об иностранном контроле. Это решение оставили в силе суды апелляционной и кассационной инстанций. В ноябре по иску Генпрокуратуры московский арбитражный суд признал недействительными договоры на доли квот добычи в инвестцелях.

В ноябре и в декабре 2023 г. аукцион по продаже долей квот на вылов глубоководных крабов не состоялся из-за отсутствия заявок на участие.

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