Новый закон поможет рыбакам быстрее воспользоваться вычетом

Принятые Госдумой изменения Налогового кодекса позволяют предприятиям быстрее получать вычет при уплате сбора за пользование водными биоресурсами, отметил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. При этом он обратил внимание на необходимость унификации практики применения вычета территориальными управлениями Росрыболовства.

Закон, уточняющий порядок применения вычета при уплате сбора за ВБР, решает две проблемы, прокомментировал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Первое — сокращаются сроки для получения вычета. Второе — исключается однократность использования уведомления о подтверждении обоснованности вычета.

Первый опыт предприятий по применению вычета в конце прошлого — начале текущего года показал, что на местах возникает много вопросов по применению законодательства. В связи с этим нужно подумать о методических рекомендациях для территориальных управлений Росрыболовства (они подтверждают обоснованность использования вычета и в последующем применяют его при выдаче разрешений), отметил руководитель АДМ на конференции Fishnews Online. Остается также вопрос с состыковкой информации о пользователе водных биоресурсов и производителе в системе «Меркурий», добавил глава ассоциации.

О том, что есть потребность обобщения информации о применении законодательства, на конференции заявил и председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

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