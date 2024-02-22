Российские предприятия увеличили поставки минтая на внутренний рынок

Объем поставок отечественной минтаевой продукции на внутренний рынок за пять лет вырос на 52% — такие данные приводит в своем обзоре Ассоциация добытчиков минтая. Российские рыбаки полностью удовлетворяют запрос внутри страны, при этом есть потенциал для увеличения потребления.

Доля внутреннего рынка в российском вылове минтая достигла 21% против 15% в 2019 г. Такие данные содержаться в ежегодном обзоре Ассоциации добытчиков минтая ситуации на российском рыбном рынке.

«Российские рыбаки продолжают наращивать поставки минтаевой продукции на внутренний рынок. В 2023 году на него было поставлено 193 тыс. тонн рыбопродукции из минтая, включая мороженый минтай, филе, фарш и сурими из минтая отечественного производства. Это на 13% больше, чем в 2022 году, и на 52% больше показателя 2019 года. Сегодня российские рыбаки полностью закрыли потребность внутреннего рынка в минтае: импорт филе минтая в 2023 году составил всего 400 кг. Кстати, это в 40,5 раза меньше, чем десять лет назад», — рассказал президент АДМ Алексей Буглак.

При этом объединение видит потенциал для еще большего роста: доля поставок на внутренний рынок в вылове минтая может увеличиться до 35% от вылова или до 300-350 тыс. тонн продукции, рассказали Fishnews в пресс-службе ассоциации.

«Мы знаем, что есть доля потребителей, которые едят рыбу, но по разным причинам не употребляют именно минтай. Если мы сократим долю таких «непотребителей» хотя бы наполовину, это автоматически увеличит его потребление на 50%. Второй источник роста — увеличение частоты потребления. Если каждый «сегодняшний» потребитель минтая будет есть в месяц на одну порцию больше, это даст вторые 50% прироста. Чтобы решить две эти задачи, мы запустили первую в стране программу по коллективному продвижению рыбного бренда — «Дальневосточный минтай», — отметил руководитель АДМ.

По его словам, запуску программы предшествовала большая работа по изучению как внутреннего рынка, так и международного опыта. «За минувший год мы, по сути, с нуля создали бренд «Дальневосточный минтай» и уже в сентябре заявили о нем на всю страну. Итог — 49,5 млн охвата аудитории», — рассказал Алексей Буглак.

Так, в прошлом году заработали сайт и социальные сети проекта, были запущены коллаборации с 40 российскими блогерами различного уровня. Кроме того, на Камчатке с участием бренд-амбассадора, известного шеф-повара Василия Емельяненко был снят минисериал о промысле и переработки минтая. За несколько месяцев его посмотрели около 2 млн человек.

«За это время узнаваемость «Дальневосточного минтая» среди потребителей выросла на 27% — с 43 до 70%, а вероятность его покупки — на 6% — с 81 до 87%. Это означает, что выбранные инструменты работают. В ближайшее время мы утвердим план на 2024 год и продолжим работу. Надеемся, что к проекту в скором времени присоединятся переработчики, ритейлеры и HoReCa, ведь рост популярности минтая одинаково выгоден всем участникам цепочки поставок «от моря до тарелки», — подчеркнул президент АДМ.

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