Новости
Объем поставок отечественной минтаевой продукции на внутренний рынок за пять лет вырос на 52%

Российские предприятия увеличили поставки минтая на внутренний рынок

Объем поставок отечественной минтаевой продукции на внутренний рынок за пять лет вырос на 52% — такие данные приводит в своем обзоре Ассоциация добытчиков минтая. Российские рыбаки полностью удовлетворяют запрос внутри страны, при этом есть потенциал для увеличения потребления.

Доля внутреннего рынка в российском вылове минтая достигла 21% против 15% в 2019 г. Такие данные содержаться в ежегодном обзоре Ассоциации добытчиков минтая ситуации на российском рыбном рынке.

«Российские рыбаки продолжают наращивать поставки минтаевой продукции на внутренний рынок. В 2023 году на него было поставлено 193 тыс. тонн рыбопродукции из минтая, включая мороженый минтай, филе, фарш и сурими из минтая отечественного производства. Это на 13% больше, чем в 2022 году, и на 52% больше показателя 2019 года. Сегодня российские рыбаки полностью закрыли потребность внутреннего рынка в минтае: импорт филе минтая в 2023 году составил всего 400 кг. Кстати, это в 40,5 раза меньше, чем десять лет назад», — рассказал президент АДМ Алексей Буглак.

При этом объединение видит потенциал для еще большего роста: доля поставок на внутренний рынок в вылове минтая может увеличиться до 35% от вылова или до 300-350 тыс. тонн продукции, рассказали Fishnews в пресс-службе ассоциации.

«Мы знаем, что есть доля потребителей, которые едят рыбу, но по разным причинам не употребляют именно минтай. Если мы сократим долю таких «непотребителей» хотя бы наполовину, это автоматически увеличит его потребление на 50%. Второй источник роста — увеличение частоты потребления. Если каждый «сегодняшний» потребитель минтая будет есть в месяц на одну порцию больше, это даст вторые 50% прироста. Чтобы решить две эти задачи, мы запустили первую в стране программу по коллективному продвижению рыбного бренда — «Дальневосточный минтай», — отметил руководитель АДМ.

По его словам, запуску программы предшествовала большая работа по изучению как внутреннего рынка, так и международного опыта. «За минувший год мы, по сути, с нуля создали бренд «Дальневосточный минтай» и уже в сентябре заявили о нем на всю страну. Итог — 49,5 млн охвата аудитории», — рассказал Алексей Буглак.

Так, в прошлом году заработали сайт и социальные сети проекта, были запущены коллаборации с 40 российскими блогерами различного уровня. Кроме того, на Камчатке с участием бренд-амбассадора, известного шеф-повара Василия Емельяненко был снят минисериал о промысле и переработки минтая. За несколько месяцев его посмотрели около 2 млн человек.

«За это время узнаваемость «Дальневосточного минтая» среди потребителей выросла на 27% — с 43 до 70%, а вероятность его покупки — на 6% — с 81 до 87%. Это означает, что выбранные инструменты работают. В ближайшее время мы утвердим план на 2024 год и продолжим работу. Надеемся, что к проекту в скором времени присоединятся переработчики, ритейлеры и HoReCa, ведь рост популярности минтая одинаково выгоден всем участникам цепочки поставок «от моря до тарелки», — подчеркнул президент АДМ.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: адмкамчаткаминтай
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Все материалы

Интервью

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Инструменты развития марикультуры нужно сделать эффективнее

Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края Никита КОРОЛЬ. Фото пресс-службы комитета

Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края

Никита КОРОЛЬ

Никита Король: Рыбаки добиваются впечатляющих успехов

Президент Ассоциации «Русский лосось» Марина КОВТУН

Президент Ассоциации «Русский лосось»

Марина КОВТУН

К организаторам любительской рыбалки повышаются требования

Генеральный директор Торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

Генеральный директор Торгового дома «Камчатский меридиан»

Евгений КАРПОВ

Рыбный рынок уходит в онлайн

Все интервью

Личное мнение

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Ловись, рыбка, большая и маленькая»

Все материалы

Крупным планом

Выборка рыбы. Фото из архива компании «Дальрыба»

Полина Жемчужина: «рыбный» нарком СССР на 10 месяцев

Экскурсия на судно в рамках проекта «Профессионалитет». Фото пресс-службы ГК «Антей»

От кластера до уроков профориентации: «Антей» привлекает в отрасль молодежь

2023 год оказался богат на перемены в отрасли. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

2023 год оказался богат на перемены в отрасли

За три дня Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий посетили 17 872 специалиста из 85 регионов России и 75 стран мира

Российскую рыбную отрасль тепло встречают во всем мире

События

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.