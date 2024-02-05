Дальневосточный минтай набирает популярность: АДМ подвела первые итоги программы продвижения

Масштабную программу по продвижению в России категорийного бренда «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая запустила в прошлом году. За период с сентября 2023 г. по конец января 2024 г. по-новому окрыли для себя эту рыбу около 50 млн россиян.

Ассоциация добытчиков минтая подвела итоги промежуточного этапа первой в стране программы по продвижению категорийного рыбного бренда — «Дальневосточный минтай». Напомним, что масштабную программу популяризации минтая АДМ запустила в сентябре 2023 г. Цель проекта — увеличить внутреннее потребление минтая в стране в два раза. Эта цифра обоснована глубоким исследованием рынка, оценкой мотивов и барьеров потребления, обращал внимание президент ассоциации Алексей Буглак.

«К проекту сейчас приковано большое внимание и со стороны самих рыбаков, и переработки, ритейла и HoReCa, и СМИ. Это неудивительно, ведь это первый проект по коллективному продвижению «рыбной» категории для российского продуктового рынка. Предприятия — добытчики минтая заинтересованы в развитии внутреннего потребления и обеспечении стабильных поставок минтая на российский рынок», — рассказал Алексей Буглак.

По его словам, АДМ долго готовилась к запуску программы, этому предшествовала большая исследовательская работа как внутреннего рынка, так и международного опыта. «За минувший год мы, по сути, с нуля создали бренд «Дальневосточный минтай» и уже в сентябре заявили о нем на всю страну и презентовали на главном отраслевом событии — Международном рыбопромышленном форуме. Итог — 49,5 млн охвата аудитории», — отметил руководитель ассоциации.

Основной площадкой для популяризации «Дальневосточного минтая» в 2023 г. стал интернет: был запущен сайт, работа в соцсетях, digital-реклама, коммуникационная кампания и созданы видеоматериалы с известными блогерами, рассказали Fishnews в пресс-службе АДМ. Наибольший охват — 25 млн человек — обеспечила именно digital-реклама (посевы, таргетинг, реклама при просмотре видеоконтента в сети, «ЯндексДирект»). Еще свыше 14,5 млн охвата дал инфлюренс-маркетинг, и почти 10 миллионов принесли публикации в СМИ.

«Работа с блогерами сегодня крайне важное направление, ведь за счет доверия к ним потребитель начинает доверять бренду. Кроме того, это возможность показать потребителю, что минтай — вкусная и удобная в приготовлении рыба. Амбассадором бренда стал известный шеф-повар, блогер-миллионик Василий Емельяненко, мы также провели около 40 интеграций с другими известными блогерами разного уровня», — сообщил Алексей Буглак.

Основа кампании — это качественный визуальный контент, фото- и видеорецепты блюд из минтая, интересные посты в социальных сетях и первый минисериал о добыче и переработке минтая, снятый на Камчатке в сотрудничестве со Всероссийской ассоциацией рыбопромышленников и правительством региона, отметили в объединении. Охват сериала о «Дальневосточном минтае» уже превысил 2 миллиона, и эта цифра будет расти вместе с популярностью бренда.

Важной площадкой продвижения «Дальневосточного минтая» является сайт бренда, который менее чем 4 месяца посетило 140 тыс. посетителей. Особая роль была отведена событийному маркетингу, наиболее значимым мероприятием ушедшего года стали мастер-классы в рамках «Дней Камчатки» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Чтобы оценить результаты первого этапа программы мы провели «потребительские замеры» до запуска кампании в сентябре и спустя три месяца в декабре в 2023 года. По данным независимого исследования, узнаваемость дальневосточного минтая среди потребителей выросла на 27% — с 43 до 70%, а вероятность его покупки — на 6% — с 81 до 87%. Это означает, что выбранные инструменты работают. В ближайшее время мы утвердим план на 2024 год и продолжим работу. Надеемся, что к проекту в скором времени присоединятся переработчики, ритейлеры и HoReCa, ведь рост популярности минтая одинаково выгоден всем участникам цепочки поставок «от моря до тарелки», — рассказал Алексей Буглак.

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