Россияне могут посмотреть уже все выпуски сериала о минтае

Амбассадор бренда «Дальневосточный минтай», российский телеведущий и шеф-повар Василий Емельяненко выложил на своем канале все шесть серий первого в России мини-сериала о минтаевом промысле.

Съемки проекта о важнейшем промысловом ресурсе России проходили на Камчатке с 7 по 11 октября этого года. Команда проекта смогла увидеть, как добывается и перерабатывается минтай, провести несколько дней в компании экипажа современного российского траулера, познакомиться с работниками камчатских предприятий, а также с историей рыболовства на полуострове.

Фильм стал частью масштабной федеральной кампании по популяризации национального бренда «Дальневосточный минтай», которую в сентябре этого года запустила Ассоциация добытчиков минтая. Поддержку в организации съемок оказали Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) и правительство Камчатского края.

«Изначально мы планировали снять авторское кино хронометражем 30 минут, но в итоге создали полноценный мини-сериал из шести серий. Сомневались, как воспримет такой проект аудитория, но зря: за считанные дни первая серия набрала несколько десятков тысяч просмотров, а за месяц все шесть серий просмотрели 1 800 000 раз. И это не предел — с учетом новогодних праздников планируем, что охваты фильма превысят 2 000 000», — рассказал президент АДМ Алексей Буглак.

Новые серии выходили еженедельно, начиная с 29 октября. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации, концептуально проект разделен на две части: первая — о «внутренней кухне» добычи минтая, вторая — кулинарная. Так, в первой серии Василий Емельяненко познакомил зрителей с внутренним устройством рыбопромыслового судна, во второй показал, какой путь проходит минтай от моря до трюма рыбацкого корабля. В четвертой амбассадор бренда взял интервью у капитана, а в заключительной — шестой — показал процесс переработки рыбы на берегу. Еще две серии известный шеф-повар готовил рыбные блюда прямо в рыбацком камбузе.

«Это очень серьезный, в первую очередь с финансовой точки зрения, проект для рыбной отрасли России. Реализовать его мы смогли благодаря финансовой помощи Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Это позволило нам создать не только сам сериал, но и снять большой объем дополнительного контента: более 1000 видеороликов и 15 000 фотографий, которые мы опубликуем на страницах проекта «Дальневосточный минтай» в соцсетях. Надеемся, что этот кейс станет примером и в будущем наш проект будет обрастать все большим количеством партнеров», — отметил Алексей Буглак.

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