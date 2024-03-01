Рыбаки завершили зиму в плюсе

Суммарный вылов российских предприятий к концу февраля превысил 880 тыс. тонн. Рост на 8% к уровню 2023 г. обеспечен в основном за счет хороших показателей на Дальнем Востоке.

По данным отраслевой системы мониторинга, с начала года российские рыбопромышленные организации выловили 880,4 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, прирост достигнут главным образом благодаря Дальневосточному бассейну, где в самом разгаре минтаевая путина. Предприятия ДФО освоили 760 тыс. тонн водных биоресурсов — на 15% больше, чем годом ранее. Растут по сравнению с уровнем 2023 г. уловы минтая — на 9,5%, трески — на 4%, камбал — на 15% и сельди — на 62%.

Положительная динамика отмечается также на юге страны. В Азово-Черноморском бассейне объемы добычи рыбы увеличились на треть по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года и превысили 8,7 тыс. тонн. Вылов хамсы составляет 8 тыс. тонн, тюльки — 640 тонн.

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