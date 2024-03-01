Астраханские ученые создали компактный инкубатор для икры

Специалисты Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева предложили простую конструкцию для инкубации икры. Отмечено, что разработку могут использовать лаборатории, малые аквафермы и разводчики аквариумных рыбок.

Инкубационные аппараты для промышленного использования обычно представляют собой массивные конструкции. Устройство же, предложенное научным коллективом АГУ, — конструкция из металлической рамки, силиконового шланга, цилиндрических вкладышей с сетчатым дном и небольшого насоса. Эта разработка стала результатом многолетних исследований, отметили в университете.

«Основной плюс изобретения — простота в изготовлении из широкодоступных материалов и легкость установки в аквариум. Устройство позволяет практически в домашних условиях осуществлять инкубацию икры, каждый вкладыш с икрой находится в прямом доступе исследователя», — рассказали Fishnews в пресс-службе АГУ.

Такая модель позволяет наглядно продемонстрировать процесс инкубации икры и развития малька в икринке. По словам специалистов университета, инкубационный аппарат можно использовать как в научных и производственных лабораториях для экспериментов, так и в небольших рыбоводных хозяйствах или для разведения аквариумных рыбок.

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