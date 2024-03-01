В ЕЭК выпустили решение о переходном периоде для изменений техрегламентов по «пищевке»

Решение Коллегии ЕЭК о переходном периоде для подготовки к изменениям технических регламентов, регулирующим остаточное содержание в пищевой продукции ветеринарных лекарственных препаратов, опубликовано на правовом портале союза.

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила порядок введения в действие изменений, внесенных в техрегламенты в сфере безопасности пищевой продукции — ТР о безопасности пищевой продукции, о безопасности молока и молочной продукции, рыбы и рыбной продукции и других. Речь идет о поправках, предусмотренных Решением Совета ЕЭК от 23 июня 2023 г. № 70. Поправки касаются регулирования остаточного содержания в пищевой продукции ветеринарных лекарственных препаратов (фармакологически активных веществ и их метаболитов) — в том числе в пищевой продукции аквакультуры. Июньское решение совета вступает в силу с 10 июля 2024 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, коллегия установила, что в течение 18 месяцев с этой даты допускается производство и выпуск в обращение на территории ЕАЭС пищевой продукции, в соответствии с ранее установленными техрегламентами по «пищевке» требованиями.

Обращение такой продукции на рынке союза допускается в течение срока годности, установленного изготовителем.

Решение Коллегии ЕЭК от 27 февраля 2024 г. № 13 опубликовано на правовом портале Евразийского экономического союза.

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