Калининградская область увеличила «рыбные» показатели

Предприятия Калининградской области в 2023 г. нарастили объем добычи водных биоресурсов и производство рыбной продукции по сравнению с предыдущим годом.

В 2023 г. общий объем выпуска рыбопродукции в Калининградской области составил 298,8 тыс. тонн. Это на 6%, или на 17,3 тыс. тонн, больше, чем в 2022 г., сообщили Fishnews в пресс-службе регионального агентства по рыболовству со ссылкой на оперативные данные Калининградстата.

Производство мороженой рыбы увеличилось на 7% — до 181,9 тыс. тонн. Выпуск рыбных консервов сохранился на уровне 2022 г. — 119,4 млн условных банок. Показатель по рыбным пресервам вырос на 41% и достиг 8,7 млн условных банок.

Напомним, по данным Рыбного союза, Калининградская область производит примерно четверть всех рыбных консервов в стране.

Рыбаки региона за прошлый год добыли 210,6 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 3% больше показателя 2022 г.

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