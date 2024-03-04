Минэк рассказал об итогах обсуждения по рыболовным субсидиям

Рыболовные субсидии стали одной из тем 13-й Министерской конференции ВТО, проходившей в Абу-Даби. Прийти к согласию по этой теме странам не удалось, сообщил глава российской делегации, министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Странам ВТО на 13-й Министерской конференции не удалось прийти к консенсусу по двум наиболее острым пунктам повестки — программе будущих переговоров в сельскохозяйственной сфере и рыболовным субсидиям.

«Если по первой теме договоренности были практически недостижимы на этой конференции, то по второй — мы были близки к успеху», — прокомментировал глава Минэкономразвития России Максим Решетников. «Практически весь текст был согласован. Камнем преткновения стал объем льгот, за которые боролись развивающиеся страны», — добавил министр.

По обеим темам переговоры будут продолжены в следующую двухлетку до 14-й Министерской конференции, но с разных стартовых позиций, уточнил глава делегации РФ, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

«По рыболовным субсидиям есть текст в высокой степени готовности. По сельскому хозяйству, несмотря на то, что все проблемы давнишние, подходы к их решению настолько полярны, что точки соприкосновения пока не просматриваются», — констатировал Максим Решетников.

Напомним, что соглашение ВТО о рыболовных субсидиях предусматривает уход от поддержки, способствующей избыточному промыслу. Участники прошлой министерской конференции, проходившей в Женеве в 2022 г., поддержали соглашение, однако ряд спорных вопросов остался, в том числе об объемах поддержки для развивающихся стран.

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