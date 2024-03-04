СМИ: «Рыбному» консенсусу ВТО помешали Индия и островные государства

Во Всемирной торговой организации переговоры по запрету вредоносных рыболовных субсидий близки к успеху, однако окончательного консенсуса достичь не удалось. Зарубежные СМИ пишут о неуступчивости Индии и тихоокеанских островных государств.

«Рыбные» субсидии были одной из тем 13-й Министерской конференции ВТО в Абу-Даби, сообщает корреспондент Fishnews. По данным Всемирной торговой организации, в работе участвовали около 4 тыс. министров, других высокопоставленных должностных лиц и прочих делегатов из 164 членов и наблюдателей ВТО.

«Хотя я надеялась, что мы сможем завершить эти переговоры в Абу-Даби, вы подготовили почву для их завершения на следующей министерской конференции, если не раньше. На кону средства к существованию 260 млн человек, которые напрямую или косвенно зависят от морского рыболовства», — заявила генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.

По данным зарубежных СМИ, окончательному компромиссу помешала позиция Индии и ряда тихоокеанских островных государств. Напомним, что Индия и ранее занимала жесткую позицию в этих переговорах, отстаивая интересы рыбаков-кустарей и указывая на вопросы обеспечения продовольственной безопасности. Кроме того, по данным СМИ, республика добивалась права еще 25 лет выделять субсидии для своих судов экспедиционного промысла

Тихоокеанские островные государства же настаивали на том, чтобы правительства крупных рыбопромысловых держав прекратили или сократили субсидии, которые они выплачивают своим рыбакам.

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