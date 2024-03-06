Производителям икры в Приморье расскажут о специфике цифровой маркировки

В министерстве Приморского края, курирующем рыбное хозяйство, на 13 марта запланировано совещание по подготовке к обязательной цифровой маркировке икры.

В регионах проходят встречи по разъяснению вопросов предстоящего перехода на обязательную цифровую маркировку лососевой и осетровой икры. Напомним, что правила работы в соответствии с новыми требованиями предусмотрены постановлением правительства РФ от 29 ноября 2023 г. № 2028. Первый этап перехода на обязательную маркировку стартует уже в апреле.

В Приморском крае очное совещание, посвященное вопросам цифровой маркировки икры, пройдет 13 марта во Владивостоке, в региональном министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов, сообщает корреспондент Fishnews. Участие во встрече примут представители оператора цифровой маркировки товаров — «Оператор-ЦРПТ». Начало совещания — в 14:00.

В краевом ведомстве попросили заинтересованные предприятия представить информацию об участнике совещания (ФИО, должность, телефон, электронная почта) до 11 марта по электронной почте fishing@primorsky.ru (копия — Tarkhova_gv@primorsky.ru).

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