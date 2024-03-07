Отраслевое сообщество может оценить возможный порядок заключения договора на РЛУ

Проект правил для подготовки и заключения договоров пользования рыболовными участками проходит публичное обсуждение до 12 марта. Отрасль готовится к новым подходам по закреплению РЛУ.

Обсуждаемый проект постановления правительства о правилах подготовки и заключения договора пользования рыболовным участком размещен на портале regulation,gov.ru. Это еще один документ, разрабатываемый для реализации принятых в июле изменений закона о рыболовстве.

Напомним, что они предусматривают переход от конкурсов по распределению РЛУ к аукционам. Исключением станут участки для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов: для них законодатели оставили конкурсный формат.

При этом предполагается, что действующие пользователи при определенных условиях смогут заключить договор на новый срок без торгов — конкурсов и аукционов. Такой механизм по закону заложен для предприятий промышленного лова, организаторов любительской рыбалки и для общин КМНС.

Изменения распространяются в том числе на участки для добычи анадромных видов рыб (а это и тихоокеанские лососи), сообщает корреспондент Fishnews.

Проект постановления, помимо правил подготовки и заключения договора пользования участком, предусматривает также формы примерных договоров — для промышленной добычи, организации любительского рыболовства и для традиционного промысла.

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