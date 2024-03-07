Калининградские власти определили алгоритм для экспорта консервов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов утвердил правила распределения тарифной квоты на беспошлинный экспорт рыбных консервов. Послабление для предприятий региона предусмотрело в феврале федеральное правительство.

Напомним, что производители Калининградской области указывали на негативные последствия введения вывозной пошлины на рыбные консервы. Экспортное направление необходимо, чтобы сохранить выпуск продукции глубокой переработки, объяснял бизнес.

В феврале правительство РФ предусмотрело возможность беспошлинного экспорта консервов из рыбы и морепродуктов из региона в объеме тарифных квот. Постановление об этом вступило в силу с 23 февраля.

Распределение тарифной квоты между участниками внешнеторговой деятельности закрепили за руководством области.

Как сообщает корреспондент Fishnews, глава региона Антон Алиханов указом от 4 марта 2024 г. № 19 утвердил правила распределения лимитов.

Предусматривается, что тарифная квота будет распределяться губернатором либо лицом, его замещающим, до 10 декабря 2024 г. включительно на основании обращений предпринимателей. Делаться это будет в пределах объема, определенного постановлением федерального правительства, и с учетом фактического объема использования тарифной квоты.

Прием и рассмотрение документов закреплены за региональным министерством сельского хозяйства.

В правилах предусмотрена формула для расчета размера тарифной квоты заявителю.

По статистике, на долю Калининградской области приходится до 30% экспортных поставок рыбной консервированной продукции, отметили в региональном министерстве сельского хозяйства.

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