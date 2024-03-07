Ученые пополнили генетическую базу рыб Байкала

В прошлом году для молекулярно-генетического и ихтиопатологического анализа байкальской рыбы специалисты ВНИРО взяли более 1 тыс. проб. К изучаемым ранее омулю, осетру, сибирскому хариусу, окуню, ельцу, плотве и сазану добавился ленок.

Молекулярно-генетические исследования и диагностику заболеваний рыб Байкала специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии ведут более семи лет. В работах задействованы ученые центрального института, Тюменского и Байкальского филиалов ВНИРО.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения, в 2023 г. в рамках научно-исследовательских работ впервые проведена ПЦР-диагностика заболеваний рыб по стандартам Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ).

Отмечено, что формирование генетической базы данных ценной ихтиофауны Байкала позволяет исследовать генетическую структуру видов, выявлять их изменчивость, совершенствовать охрану, вылов и воспроизводство биоресурсов. Ученые в динамике отслеживают распространение патогенной фауны рыб (бактерии, паразиты, вирусы), формируют и отрабатывают методические подходы для экспресс-диагностики инфекционных болезней.

Специалисты Тюменского филиала ВНИРО составили карту-схему распространения инфекционных и инвазионных (протозойных) заболеваний ихтиофауны Байкала, оценили эффективность профилактических и лечебных мероприятий.

В целом на рыбоводных предприятиях Байкальского бассейна эпизоотическая обстановка благополучная, подчеркнули в институте.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Экология». В 2024 г. выезды для сбора научного материала запланированы на лето и осень.

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