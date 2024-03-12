«Рыбное» соглашение с Великобританией ушло в историю

Владимир Путин подписал закон о прекращении действия соглашения о рыболовстве между СССР и Великобританией, по которому рыбаки Соединенного Королевства имели право вести промысел в некоторых районах Баренцева моря.

Закон о денонсации межправительственного соглашения о рыболовстве, заключенного в 1956 г., 11 марта был подписан президентом. По соглашению британские суда получали право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова и острова Колгуев, а также свободно плавать и становиться на якорь в этих районах.

Закон был принят Госдумой 21 февраля, а 6 марта получил одобрение Совета Федерации.

«Соглашение имеет преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные или соразмерные выгоды для Российской Федерации в нем отсутствуют», — сообщили Fishnews в пресс-службе президента.

В Кремле подчеркнули, что с учетом решения Великобритании о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле, «денонсация соглашения не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для Российской Федерации».

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