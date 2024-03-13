Права на промысел башкирской рыбы разыграют в Самаре

В Башкортостане на аукцион выставлены шесть долей квот для промышленного рыболовства в реках и озерах республики. Заявки на участие можно подать в бумажном и электроном виде до 15 марта.

Организатор торгов — Волго-Камское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно аукционной документации, разыгрываются доли квот судака (от 1 до 5%), леща (от 1 до 8%), щуки (от 2 до 8%). Стартовые цены лотов составляют от 98 рублей до 3,8 тыс. рублей.

Аукцион планируется провести 24 апреля в Самаре. С победителями заключат договоры сроком до 31 декабря 2033 г.

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