Губернатор Колымы направил предложения по использованию средств от квотных аукционов

Глава Магаданской области Сергей Носов предложил направить средства от участия предприятий региона в программе квот под инвестиции на реконструкцию инфраструктуры рыбного порта и морского фасада Магадана. Также губернатор поручил обобщить информацию о проектах по социальному развитию прибрежных муниципальных образований.

Руководство Магаданской области обратилось с предложениями по реализации поручения президента в сфере поддержки прибрежных территорий. В послании Федеральному Собранию Владимир Путин заявил о необходимости целевого направления части средств от квотных аукционов на социальное развитие муниципальных образований, базовых для рыбной отрасли. На это заявление уже отреагировали власти прибрежных регионов, сообщает корреспондент Fishnews.

Предложения правительства Магаданской области губернатор Сергей Носов направил вице-премьеру — полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу.

Отмечено, что с 2021 г. региональное правительство готовит к реализации масштабный инвестпроект по реконструкции инфраструктуры Магаданского морского рыбного порта и созданию на его территории Индустриального парка «Рыбный порт Магадан». Напомним, что в октябре власти региона представили отраслевому сообществу концепцию по созданию в бухте Нагаева центра комплексного обслуживания рыбопромыслового и транспортного флота.

В Магадане предполагается создать готовую площадку индустриального парка, куда придет со своими проектами в сфере рыбного хозяйства и логистики бизнес. Региональное правительство заключило с областной ассоциацией рыбопромышленников (в нее входит 12 рыбодобывающих организаций региона) и компанией по добыче и глубокой переработке морского зверя соглашения о взаимодействии по реализации проекта, рассказали в департаменте рыбного хозяйства Магаданской области.

Власти региона рассчитывают, что строительство индустриального парка даст толчок к развитию Магадана, прибрежного рыболовства, логистики, позволит привлечь в порт судовладельцев из дальневосточных регионов. Предполагается создание более 450 рабочих мест, заявили в департаменте.

Также в этом году должно начаться строительство Морского туристического центра — объекта, который, как отмечает руководство региона, должен помочь в развитии внутреннего и въездного туризма в ДФО. Дополнит морской фасад Магадана и второй этап берегоукрепления бухты Нагаева с зоной отдыха для жителей и гостей города.

Губернатор отметил, что по итогам двух этапов программы квот под инвестиции рыбопромышленные предприятия Магаданской области перечислили в федеральный бюджет более 15 млрд рублей.

Регион предложил рассмотреть вопрос о возможности направления средств федерального бюджета, полученных по результатам двух этапов программы квот под инвестиции от предприятий Магаданской области, на реализацию проектов по реконструкции морской транспортной инфраструктуры и морского фасада Магадана.

Также Сергей Носов поручил профильному департаменту обобщить предложения глав прибрежных муниципалитетов Магаданской области по проектам соцразвития территории с учетом возможности привлечения федеральных средств.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews