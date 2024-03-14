Коренным народам Чукотки предлагают рыболовные участки

В Чукотском автономном округе на конкурс выставили два участка для традиционного рыболовства коренных народов. Подавать заявки в бумажной и электронной форме можно до 15 апреля.

Торги организует Северо-Восточное теруправление Росрыболовства. Согласно конкурсной документации, оба рыболовных участка находятся в Анадырском муниципальном районе.

Как сообщает корреспондент Fishnews, первый РЛУ имеет площадь 25 га и расположен в лагуне Тымна. Второй участок — площадью 1,9 га — находится в заливе Канчалан.

Критерии конкурса — средневзвешенные показатели освоения квот за последние четыре года, средняя численность членов общины КМНС (для общин), удаленность участка от места жительства заявителя или нахождения общины.

Поданные заявки планируется рассмотреть 22 апреля, сопоставить допущенные к конкурсу заявки — 25 апреля. С победителями заключат договоры на 20 лет.

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