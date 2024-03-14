Российский промысел удерживает прибавку

Отечественные предприятия с начала года освоили в общей сложности 1,14 млн тонн рыбы и морепродуктов, на 7% превысив уровень 2023 г. Рост общероссийского вылова обеспечивают главным образом рыбаки Дальнего Востока.

Объем добычи в Дальневосточном бассейне достиг 964 тыс. тонн, что на 12% больше показателя на отчетную дату прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. По данным ведомства, хорошие показатели зафиксированы на промысле минтая (+9%), камбал (+7,6%), сельди (+50%).

Рыбопромышленники Северного бассейна увеличили вылов на 11% к уровню 2023 г., до 106 тыс. тонн. По мойве прибавка составила 73%, по крабам — 55%, по камбалам — в 2,8 раза.

В Азово-Черноморском бассейне также сохраняется рост промысловых показателей: добыто более 9,1 тыс. тонн (+6,5%). Вылов хамсы увеличился на 5%, тюльки — в 11 раз.

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