Нелегальная осетрина лишила хабаровчан автомобиля

В Хабаровском крае двух жителей региональной столицы осудили за приобретение и перевозку осетровых. По данным правоохранителей, ценную рыбу мужчины хотели перепродать.

Фигуранты признаны виновными по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные приобретение и перевозка особо ценных водных биологических ресурсов).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, злоумышленники незаконно купили в Комсомольском районе 71 фрагмент осетровых рыб (части более 14 особей). Правоохранители обнаружили и изъяли продукцию при осмотре автомобиля на дороге Селихино — Николаевск-на-Амуре.

Каждому осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет два месяца условно с испытательным сроком три года. Также решено конфисковать машину в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

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