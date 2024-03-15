Росрыболовство рассчитывает на рост вылова до 6 млн тонн

Общероссийский вылов водных биоресурсов к 2030 г. должен достичь 6 млн тонн, а доля выпуска продукции глубокой переработки добраться до 50% — о таких задачах на начало нового десятилетия глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил на панельной сессии в рамках Дней рыбной промышленности на ВДНХ.

На панельной сессии «Рыбохозяйственный комплекс: вчера, сегодня, завтра» руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков рассказал о нынешних показателях отрасли и планах до 2030 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Вылов за прошлый год достиг рекордного показателя за 30 лет в 5,3 млн тонн водных биоресурсов, суммарный оборот рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих организаций превысил 1 трлн рублей. Общая сумма налогов и социальных отчислений в 2023 г. составила 112 млрд рублей — такие цифры привел глава Росрыболовства.

Отдельно он остановился на механизме квот под инвестиции. «В целом вся программа модернизации, которая сейчас запущена в Российской Федерации, не имеет в настоящий момент аналогов в мире», — заявил Илья Шестаков.

На втором этапе программы инвестквот и крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами предполагается строительство 46 судов, 11 рыбоперерабатывающих заводов и шести логистических комплексов, сообщил руководитель ФАР. За счет создания новых логистических объектов и транспортного флота, отметил он, должен быть полностью решен вопрос как с хранением продукции, так и с доставкой до портов перевалки.

В качестве основной задачи к 2030 г. Илья Шестаков назвал выход на показатель вылова порядка 6 млн тонн. Здесь свой вклад должна внести наука и новый флот, добавил руководитель Федерального агентства по рыболовству.

Другой вектор, задаваемый государством, — повышение глубины переработки. Если в 2014 г. доля продукции с высокой степенью переработки составляла 15%, то сейчас — 30%, а к 2030 г. показатель должен составить 50%. «Понятно, рынок иногда волатильный, и иногда не все надо перерабатывать, потому что есть разные предпочтения, но такую задачу мы перед собой ставим», — прокомментировал Илья Шестаков.

Для товарной аквакультуры задана планка в 600 тыс. тонн (при нынешнем годовом результате более 400 тыс. тонн). При этом в Росрыболовстве рассчитывают, что в 2025-2026 гг. совместно с Белоруссией Россия выйдет на полное самообеспечение рыбоводства кормами. С посадочным материалом задача сложнее, но к 2030 г. здесь предполагается выйти на показатель самообеспечения в 80%.

Завершая выступление, Илья Шестаков выразил уверенность, что рыбная отрасль и в дальнейшем останется одни из драйверов экономики.

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