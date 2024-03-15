Минпромторг предложил не ждать с маркировкой консервов

Министерство промышленности и торговли предлагает начать обязательную цифровую маркировку консервов — в том числе рыбных — уже в этом году. С этого года такие требования уже вводятся по икре.

Ведомство, курирующую цифровую маркировку для различных категорий товаров, — Минпромторг — представило проект постановления правительства о правилах маркирования средствами идентификации консервированных продуктов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, требования, согласно проекту, распространятся и на рыбные консервы. Планируется, что участники рынка, осуществляющие ввод такой продукции в оборот, должны будут наносит средства идентификации на упаковку и отчитываться об этом через государственную информационную систему с 1 декабря 2024 г.

Напомним, что до конца августа проходит эксперимент по цифровой маркировке консервов. С этого года уже вводится обязательное маркирование лососевой и осетровой икры. Разработчики системы маркировки говорят, что она поможет в обелении рынка, однако производители рыбопродукции обращают внимание на множество вопросов, связанных с внедрением новых требований.

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