Ученые России и Норвегии продолжают «рыбный» диалог

Состояние запасов и экологии Баренцева моря обсудили на ежегодной встрече представители отечественной рыбохозяйственной науки и профильные норвежские специалисты. Стороны договорились о продолжении сотрудничества в этой сфере.

С 12 по 14 марта 2024 г. в режиме видеосвязи прошла ежегодная встреча ученых России (Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Полярный филиал ВНИРО) и Норвегии (Институт морских исследований).

Специалисты двух стран рассмотрели вопросы, связанные с текущим состоянием и изменениями экосистемы, запасами промысловых объектов, планктона и мегабентоса Баренцева моря. Обсуждались совместные исследования морских млекопитающих, морского мусора, загрязняющих веществ в морской биоте, паразитофауны гидробионтов, а также вопросы технологии рыболовства, рассказали Fishnews в пресс-службе ПИНРО.

Стороны традиционно подвели итоги совместной экосистемной съемки и обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках долгосрочного мониторинга Баренцева моря.

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