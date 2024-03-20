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На круглом столе по строительству флота выступил представитель Генпрокуратуры Андрей ГУРИШЕВ

Генпрокуратура рассказала о причинах задержек в постройке промыслового флота

Задержка с выполнением заказов по строительству промысловых судов и значительное удорожание работ связаны со слабой преддоговорной работой предыдущего руководства ОСК, рассказали о выводах по итогам проверки представитель Генпрокуратуры.

По строительству рыбопромысловых судов проводилась отдельная проверка, и она показала довольно-таки неутешительный результат: из 105 судов сдано только 22, заявил руководитель управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генпрокуратуры Андрей Гуришев на круглом столе «Господдержка строительства судов морского и речного флота РФ» в Совете Федерации.

«И при этом тех финансовых средств, которые на сегодняшний момент есть в распоряжении предприятий, абсолютно недостаточно, чтобы эти работы завершить. Я не буду здесь говорить о том, что имели место и факты злоупотреблений и возбуждены уголовные дела. Но в первую очередь мы посмотрели, так ли обстоят дела, как, в общем-то, сегодня здесь звучало, что было закуплено импортное оборудование, не были осуществлены поставки и из-за этого возникла такая проблема. На самом деле не совсем так», — сказал участник совещания от надзорного ведомства.

Проверки, по словам Андрея Гуришева, показали, что в основном просрочка исполнения обязательств перед заказчиками и значительное удорожание обусловлены слабой преддоговорной работой предыдущего руководства Объединенной судостроительной корпорации, «по сути желанием как можно скорее заключить соответствующие контракты».

«Должная проработка технической документации ни корпорацией, ни верфями не осуществлялась, зачастую сделки, причем с согласия совета директоров, заключались при наличии только эскизов и каких-то незначительных документов с техническими характеристиками кораблей», — добавил руководитель управления.

Достаточно серьезные проблемы, отметил он, возникли с иностранным оборудованием, с комплектующими из-за рубежа.

Вопросы строительства рыболовного флота, краболовов и в целом гражданских судов находятся в зоне постоянного контроля Генпрокуратуры, подчеркнул Андрей Гуришев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, вопросы строительства промысловых судов под квоты вылова стали одной из основных тем круглого стола. Как отметил первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, на нынешний год в планах сдача 18 судов по программе.

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