Добыче минтая и сельди помешали льды

К 19 марта вылов минтая на Дальнем Востоке превысил 830 тыс. тонн (+7% к уровню прошлого года), по сельди показатель увеличился до 124 тыс. тонн (+38%). Численность тралового флота в экспедиции сократилась в связи с погодными условиями и ледовой обстановкой.

Ход промысла обсудили на еженедельном заседании штаба по организации добычи минтая и сельди в Охотском и Беринговом морях в сезон «А».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, с начала промысловой недели в Охотское море подошел циклон, но поля тяжелого льда занимают значительную площадь и препятствуют свободному ведению промысла минтая и, особенно, сельди.

По данным на 19 марта, в экспедиции работают около 100 добывающих и 24 транспортных судна, безопасность обеспечивает спасательный буксир «Справедливый». Перегрузы контролируют 38 инспекторов погранслужбы, на промысловом флоте находятся 14 наблюдателей из дальневосточных филиалов ВНИРО.

К 18 марта общая загрузка рыбных холодильников в Приморье снизилась до 41% — в терминалах хранится почти 47 тыс. тонн свежемороженой продукции, привели данные в Росрыболовстве. По его информации, на подходе к морским портам края находилось 24 судна с 41 тыс. тонн рыбной продукции, в том числе 26,5 тыс. тонн минтая, сельди 9 тыс. тонн сельди и 0,7 тыс. тонн трески.

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