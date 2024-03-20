Рыбакам Сахалина и Курил напомнили о согласовании для станов

Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства напомнило о необходимости согласовать размещение временных рыболовецких станов. В специальной памятке указаны документы, которые нужно приложить к заявке.

Ознакомиться с инструкцией можно в телеграм-канале СКТУ или на сайте теруправления, сообщает корреспондент Fishnews. Отмечено, что вместе с заявкой необходимо подать схему размещения временного стана, основание для его размещения, оценку воздействия на водные биоресурсы и другие документы.

В теруправлении обращают внимание: согласовать размещение станов необходимо до начала хозяйственной деятельности. Максимальный срок рассмотрения заявки — 30 календарных дней.

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