Рыбаки-дальневосточники уже выбрали миллион тонн

Отечественные компании освоили более 1,26 млн тонн рыбы и морепродуктов, на 4% превысив уровень прошлого года. При этом уловы в Дальневосточном бассейне перевалили за 1 млн тонн (+8,4%).

На Дальнем Востоке хорошие показатели на промысле минтая (+7%), камбал (+5%), сельди (+38%), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Рыбопромышленники Северного бассейна продолжают наращивать динамику вылова: объем добычи увеличился на 13% к уровню прошлого года, до 121,7 тыс. тонн. Выросли показатели по мойве (+88,5%), крабам (+64%), камбалам (в 2,8 раза).

В Азово-Черноморском бассейне также сохраняется прибавка. Там освоено более 9,6 тыс. тонн — это на 6,4% больше, чем на отчетную дату 2023 г. В том числе вылов хамсы увеличился на 8%, тюльки — в 11 раз.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews