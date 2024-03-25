Дальний Восток может узнать о перспективах промысла на 2025 год

Дальневосточные филиалы Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии разместили для общественных обсуждений материалы, обосновывающие общий допустимый улов на следующий год.

Специалисты продолжают подготовку материалов, которые лягут в основу регулирования рыболовства в предстоящем году. В марте филиалы ВНИРО начали размещать материалы общего допустимого улова на 2025 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, теперь такая информация появилась на сайтах дальневосточных филиалов — ТИНРО и СахНИРО, а также Хабаровского филиала. Предварительные материалы опубликованы на сайте КамчатНИРО.

Из размещенных в открытом доступе материалов можно узнать о перспективах промысла таких важных для российского рыболовства объектов, как минтай, сельдь, треска, крабы.

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