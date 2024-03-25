В ESG изучили новые возможности для российской рыбы в Азии

Аналитики Expo Solutions опубликовали вторую часть исследования перспективных направлений для экспорта российской рыбопродукции. Теперь в центре внимания оказались рынки Азии.

Ранее Expo Solutions Group представила результаты исследований, посвященных возможностям российского рыбного экспорта в странах Латинской Америки. Вторая часть охватывает страны Южной и Юго-Восточной Азии.

Анализ сфокусирован на тех видах рыбной продукции, в сбыте которых заинтересованы российские рыбопромышленники, рассказали Fishnews в пресс-службе ESG. В исследовании приводится информация по рынкам Таиланда, Индонезии, Малайзии, Филиппин, Вьетнама и Сингапура.

Исследование подготовлено для российских экспонентов Seafood Expo Eurasia — отраслевой выставки, которая пройдет в Стамбуле 15-17 мая. «Для них анализ будет дополнен списком целевых покупателей продукции из их ассортимента, которые приглашены на выставку и посетят стенды российских участников для переговоров», — отметили организаторы российской экспозиции.

Помимо экспортеров и импортеров рыбной продукции, участие в выставке примут представители разделов аквакультуры, судостроения, оборудования, логистики и других услуг для отрасли из Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

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