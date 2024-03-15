Аналитики нашли новые пути для российской рыбы

Группа компаний Expo Solutions провела исследование торговли рыбной продукцией на зарубежных рынках. Эти данные помогут в работе на новой международной выставке Seafood Expo Eurasia в Стамбуле, отмечает гендиректор ESG Иван Фетисов.

Анализ охватил наиболее востребованные виды, в экспорте которых заинтересованы российские компании. Это минтай, треска, пикша, сельдь, палтусы, крабы, рыбий жир и рыбная мука. В качестве направлений выбраны рынки Латинской Америки, Европы и Азии — их представители примут активное участие в майской Seafood Expo Eurasia.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group (ESG), для экспонентов выставки исследование будет дополнено списком целевых покупателей. Они посетят стенды участников с целью переговоров о новых поставках.

Первая часть аналитических материалов, включающая данные по странам Центральной и Южной Америки, уже опубликована. Вторую и третью главы, посвященные Юго-Восточной Азии и Европе, обещают разместить в открытом доступе позже.

«Мы подбираем целевых покупателей рыбной продукции для каждого экспонента из России, — отметил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов. — В дополнение к исследованию каждый экспонент получит на руки список компаний, которые точно посетят его стенд. Все на своем месте и делают, что умеют: рыбаки добывают, а мы ищем покупателей».

Рыбопромышленники, трейдеры и производители готовой продукции — не единственные участники Seafood Expo Eurasia. Выставка также объединит производителей оборудования и верфи, предприятия аквакультуры, логистических операторов и другие важные для рыбной отрасли сферы.

Мероприятие состоится 15-17 мая в Стамбуле, в Tüyap Fair Convention and Congress Center. Медиахолдинг Fishnews – информационный партнер ESG.

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