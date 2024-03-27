Росрыболовство готовится к коллегии

Коллегия Федерального агентства по рыболовству пройдет 3 апреля. Ведомство подведет итоги 2023 г. и наметит задачи на предстоящий год.

Заседание коллегии Росрыболовства проведет 3 апреля руководитель ведомства Илья Шестаков, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

На заседаниях коллегии ФАР традиционно озвучивает результаты работы рыбной отрасли за год. Также рассматриваются показатели рыбоохраны, рыбохозяйственной науки, отраслевого образования — и другие подведомственные федеральному агентству направления.

Предварительно итоги 2023 г. рассматривались на заседании Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству. По предварительным данным, вылов составил 5,3 млн тонн, производство рыбной продукции — 4,4 млн тонн. Приведены показатели по экспорту, импорту, обороту, налоговой отдаче от отрасли.

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