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Комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассмотрел подготовку предложений в адрес правительства по итогам мартовского выступления президента ВАРПЭ Германа Зверева. Фото пресс-службы СФ

Сенаторы донесут инициативы рыбаков до правительства

Профильный комитет Совета Федерации подготовит предложения для правительства по ключевым вопросам рыбной отрасли, включая корректировку показателей стратегии, поддержку промысла в Мировом океане и определение платы за рыболовные участки.

На заседании 2 апреля комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованиюрассмотрел подготовку предложений в адрес правительства по итогам мартовского выступления в Совете Федерации президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева. По словам первого зампредседателя комитета Сергея Митина, члены комитета и сенаторы, представляющие прибрежные регионы, совместно с ВАРПЭ сформировали 16 предложений по развитию рыбохозяйственного комплекса, на основе которые решено составить два документа.

«Один документ — это обращение в правительство РФ, как и поручено нам, куда подгрузить пять наиболее важных предложений. Другой документ — решение нашего комитета, куда поместить оставшиеся предложения», — пояснил парламентарий.

Среди инициатив, адресованных правительству, он выделил предложение добавить в стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 г. такой показатель, как среднедушевое потребление рыбы, которое по нормативам Минздрава должно составлять уже 28 кг в год.

«Второе важное направление — это государственная поддержка рыбохозяйственных предприятий, ведущих промысел в отдаленных районах Мирового океана, — отметил Сергей Митин. — Можно твердо сказать, что не сможем мы такое количество рыбы потреблять, если не будем вовлекать ресурсы Мирового океана».

Не менее важным, по мнению сенатора, является прекращение преследования построенных под инвестквоты рыбоперерабатывающих предприятий, даже если они не всегда выполняют нормы, предусмотренные постановлением правительства.

«Сегодня 10 заводов подвержены штрафным санкциям, объем которых превышает годовую выручку этих заводов, еще 6 таких же предприятий на очереди, — заявил Сергей Митин. — Повторяется история с неправильным использованием навоза, когда штраф превышает годовой доход предприятия и ведет к его ликвидации. Таким образом, получается, мы построили 25 заводов, из них 10 сегодня надо будет закрывать, если мы не примем каких-то мер».

Как сообщает корреспондент Fishnews, в числе других направлений работы для правительства зампредседателя комитета назвал развитие Азово-Черноморского бассейна и параметры распределения доходов, образующихся от платы за рыболовные участки. Сенаторы предлагают 25% направлять в федеральный бюджет, а 75% оставлять в регионах. «При этом дать рассрочку на бюджетный период, то есть на три года, — уточнил Сергей Митин. — При необходимости мы предлагаем пролонгировать эту ситуацию».

Председатель комитета Александр Двойных обратил внимание на необычность ситуации. «Для комитета это новая форма работы, когда выступление эксперта фактически запускает работу по подготовке письма от палаты на председателя правительства», — отметил он.

«Впервые в рамках пленарного заседания верхней палаты парламента было выступление представителя рыбацкой ассоциации», — подтвердил Герман Зверев и поблагодарил членов комитета за доверие, указав на важность совместной и согласованной работы над документами.

Александр Двойных также подчеркнул важность актуализации стратегии, напомнив, что аналогичную позицию глава Росрыболовства Илья Шестаков выразил во время отраслевой панельной сессии на ВДНХ.

«Сегодня основная форма активности сконцентрирована внутри нашего внутреннего рынка, а наша задача — все-таки, пользуясь геополитическими сдвигами, определить новое место России на рыбном рынке, — предупредил член СФ. — Исходя из задач президента по увеличению экспортной выручки, я боюсь, что без развития рыбного потенциала мы просто не сможем эти показатели выполнить».

По его словам, подготовленные сенаторами предложения будут направлены в профильные ведомства для дальнейшей проработки. Представители Минсельхоза и Росрыболовства также выразили готовность активно участвовать в этом процессе.

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Fishnews

  • Комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассмотрел подготовку предложений в адрес правительства по итогам мартовского выступления президента ВАРПЭ Германа Зверева. Фото пресс-службы СФ
  • Первый зампредседателя комитета Сергей МИТИН. Фото пресс-службы СФ
  • Председатель комитета Александр ДВОЙНЫХ. Фото пресс-службы СФ
  • Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы СФ
  • Комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассмотрел подготовку предложений в адрес правительства по итогам мартовского выступления президента ВАРПЭ Германа Зверева. Фото пресс-службы СФ
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