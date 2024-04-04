Спрос на отечественное судовое оборудование хотят простимулировать скидками

Со следующего года для поддержки выпуска российского судового оборудования будет использоваться специальное субсидирование, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. За счет компенсации предполагается обеспечивать скидки при покупке оснащения у отечественных производителей.

Субсидии на покрытие 20% скидки для производителей отечественного судового оборудования при приобретении судостроителями пилотных партий будут введены в 2025-2030 гг., рассказал, отвечая на вопросы депутатов, глава правительства Михаил Мишустин. 3 апреля он выступил с отчетом в Госдуме, сообщает корреспондент Fishnews.

По словам премьера, выстраивать график верфям и производителям оборудования поможет перспективный план строительства гражданских судов до 2035 г. Он предполагается постройку 1700 единиц флота. Сейчас на стадии строительства находятся 300 судов, еще на 178 заключены контракты.

Также, отметил премьер, готовится новая стратегия развития судостроительной отрасли до 2035 г. Она будет синхронизирована со стратегией ОСК, отметил Михаил Мишустин.

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