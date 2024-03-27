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Стратегическая сессия о развитии судостроительной промышленности прошла в правительстве. Фото пресс-службы кабмина

Для ОСК готовят стратегию развития

На стратегической сессии в правительстве обсудили перечень мероприятий, которые должны обеспечить эффективную организацию производств Объединенной судостроительной корпорации.

Председатель правительства Михаил Мишустин провел стратегическую сессию о развитии судостроительной промышленности, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина. Во вступительном слове премьер-министр отметил, что в условиях санкций отрасль столкнулась с самыми серьезными вызовами, однако, несмотря на все сложности, продолжает динамичную работу.

В пример он привел в том числе строительство рыбопромыслового и краболовного флота на заводах в разных регионах страны.

«Сейчас у производителей портфель заказов растет, на текущий момент он превышает 300 морских и речных судов. В перспективном плане до 2037 года предусмотрено строительство свыше 1,7 тыс. единиц в гражданском сегменте», — рассказал Михаил Мишустин.

В зоне особого внимания правительства — развитие Северного морского пути, подчеркнул он. По словам премьер-министра, в ближайшие годы ледокольный флот пополнится еще пятью атомоходами.

Глава правительства напомнил, что крупнейшей отраслевой интегрированной структурой выступает Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), в состав которой входит до 80% всех производственных мощностей.

«По поручению президента ответственность за управление ОСК в прошлом году принял на себя Банк ВТБ. Теперь необходимо сформировать весь перечень мероприятий, которые обеспечат эффективную организацию производств — как с точки зрения применяемых технологий, так и с точки зрения операционных процессов», — отметил Михаил Мишустин.

В том числе, по его словам, нужно провести цифровую трансформацию, чтобы повысить производительность труда и качество управления всей системой производства.

«Коллеги, участвовавшие в стратегической сессии, и руководители субъектов и федеральных органов исполнительной власти внесли свои дополнения и предложения в части формирования стратегии развития ОСК. Исходили из того, что мы должны не только формировать модернизированные мощности, но и определить, в каких регионах, где конкретно они будут создаваться для того, чтобы выполнить те задачи, которые стоят перед государством в целом по обеспечению развития морской и речной инфраструктуры», — рассказал по итогам мероприятия вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Также зампред подчеркнул, что в целом правительство поддерживает представленный на стратсессии проект стратегии ОСК.

«Сегодня это первый этап, который мы провели в рамках стратсессии, и надеюсь, что мы в ближайшей перспективе утвердим и стратегию ОСК, и обновленную стратегию судостроительной отрасли в целом», — цитирует Дениса Мантурова пресс-служба Минпромторга.

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Fishnews

  • Стратегическая сессия о развитии судостроительной промышленности прошла в правительстве. Фото пресс-службы кабмина
  • Сессию провел премьер-министр Михаил МИШУСТИН. Фото пресс-службы правительства
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