Регулятор готовит обсуждение контуров «рыбной» АНО

Росрыболовство планирует в ближайшее время организовать установочное совещание для обсуждения деятельности автономной некоммерческой организации, которая будет заниматься повышением популярности рыбной продукции на российском рынке.

Планы провести в ближайшее время установочное совещание по работе автономной некоммерческой организации для популяризации рыбной продукции и обсудить цели и задачи новой структуры озвучил на заседании коллегии Росрыболовства 3 апреля руководитель ведомства Илья Шестаков. Создание АНО регулятор рассматривает в рамках реализации дорожной карты, разработанной Минсельхозом и Росрыболовством по поручению президента для увеличения потребления рыбы на внутреннем рынке.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев выразил надежду, что представители отрасли будут активно включаться в работу АНО и в программу продвижения рыбной продукции. В связи с этим он поручил Росрыболовству выстроить эффективный диалог с участниками рынка.

Как сообщает корреспондент Fishnews, необходимым участие рыбацкого сообщества в новой АНО считают и в Росрыболовстве. «Мы выделим часть средств из своих внебюджетных источников наших подведомственных организаций, но уверен, что все компании крупные заинтересованы также и в продвижении своей продукции на отечественный рынок. Поэтому эту работу предстоит делать совместно», — сориентировал представителей бизнеса Илья Шестаков.

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