Карелия приняла новую программу развития рыболовства и аквакультуры

Власти Республики Карелия утвердили новую госпрограмму развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. В 2030 г. регион планирует увеличить объем добычи и выращивания водных биоресурсов на 9,3% по сравнению с 2022 г.

Соответствующее постановление регионального правительства размещено на портале официального опубликования, сообщает корреспондент Fishnews. Прежняя отраслевая программа Карелии, принятая в 2015 г. и рассчитанная до 2025 г., признана утратившей силу. В отличие от нее, в новой программе отсутствуют приложения с перечнями основных мероприятий и их финансовым обеспечением.

Новая программа содержит оценку текущего состояния рыбной отрасли в республике. Согласно приведенным данным, рыбохозяйственный комплекс региона демонстрирует уверенный рост. Объем добычи водных биоресурсов с 2018 г. увеличился в 1,4 раза (до 123,5 тыс. тонн в 2023 г.) за счет привлечения квот новых предприятий. Объем выращивания объектов аквакультуры прибавил на 40% (с 27,2 тыс. тонн в 2018 г. до 38,2 тыс. тонн в 2023 г.).

Авторы программы упоминают, что для импортозамещения в аквакультуре предусмотрен комплекс мер, включающий создание региональных селекционно-племенных центров и предприятий по производству рыбных кормов. Под инвестиционные квоты карельские предприятия строят в Санкт-Петербурге пять судов для добычи и переработки трески и пикши в Баренцевом море.

Заявлена цель: к концу действия срока программы увеличить объем добычи и выращивания водных биоресурсов в регионе на 9,3% по сравнению с 2022 г. Достичь этой цели предполагается благодаря внедрению инновационных технологий, увеличению ресурсной базы путем наращивания объемов искусственного воспроизводства, развитию системы подготовки и повышения квалификации кадров.

Дальнейшее индустриальное развитие рыбоводства планируется за счет обеспечения полного производственного цикла, начиная от формирования племенного маточного стада, выращивания посадочного материала и заканчивая реализацией готовой продукции глубокой переработки. Предполагается также дальнейшее участие предприятий республики в программе инвестквот.

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