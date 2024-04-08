Камчатка продумывает, как использовать средства от крабовых аукционов

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил подготовить список приоритетных объектов в прибрежных населенных пунктах для поддержки за счет средств от продажи крабовых квот.

Камчатский край представит свои предложения по финансированию социальной инфраструктуры прибрежных населенных пунктов на совещании под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко. Об этом губернатор Владимир Солодов рассказал в ходе расширенного оперативного совещания, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«Очень важно, чтобы наши поселки были готовы предоставить список приоритетных объектов и обеспечить проектно-сметную документацию. Прошу на этой неделе определиться с проектами первой очереди и по ним запустить разработку проектно-сметной документации, где ее сейчас нет», — заявил Владимир Солодов.

Напомним, что президент поручил правительству обеспечить направление части средств от крабовых аукционов на развитие инфраструктуры сельских и прибрежных рыбацких поселений прибрежных регионов.

На заявление главы государства о направлении средств от крабовых аукционов в публичном пространстве также отреагировали власти Приморского края и Магаданской области.

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