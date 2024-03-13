Власти Приморья обсуждают, на что направить средства от крабовых аукционов

Правительство Приморья занимается определением социальных объектов для финансирования за счет поступлений от торгов по продаже квот вылова крабов. Как отметили в профильном министерстве региона, более половины средств заплатили именно компании края.

Власти Приморского края уже обсуждают реализацию поручения президента по использованию поступлений от квотных аукционов. Напомним, что в послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил часть средств от продажи долей квот вылова целевым образом направить на социальное развитие базовых для рыбной отрасли муниципальных образований.

Сумма пополнения федерального бюджета от прошедших в прошлом году торгов по продаже долей квот вылова крабов с инвестиционными обязательствами оценивается более чем в 200 млрд рублей.

В аукционе участвовали и компании Приморского края, напомнили в пресс-службе регионального правительства. Они приняли на себя обязательства построить на российских верфях 12 промысловых судов и четыре логистических комплекса. Планируемый объем инвестиций оценивается в размере 48 млрд рублей, цена лотов составила 127,4 млрд рублей.

В министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморья отметили, что компании, зарегистрированные в регионе, заплатили более половины денег, вырученных в результате торгов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе, сейчас в правительстве края ведется работа по определению приоритетных социальных объектов, требующих финансирования за счет этих средств.

Подготовить перечень прибрежных населенных пунктов для получения целевого софинансирования за счет средств от квотных аукционов в начале марта также поручил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

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